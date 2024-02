Il consiglio si divide su Foibe, mozione FdI nel mirino del Pd: “Passaggi strumentali”

La memoria delle foibe fa ancora discutere. Il dibattito si è aperto oggi nel consiglio comunale di Piacenza, in vista del Giorno del ricordo che il 10 febbraio di ogni anno commemora l’esodo giuliano dalmata e i massacri commesso dai partigiani jugoslavi. Attraverso una mozione targata FdI (due punti approvati e altrettanti bocciati dall’aula di palazzo Mercanti) la capogruppo Sara Soresi ha chiesto all’amministrazione Tarasconi di “sostenere le attività di sensibilizzazione per la tragedia delle Foibe, troppo spesso poco conosciuta”. Tra le esortazioni, anche quella di promuovere un approfondimento per le classi con la proiezione del film “Red Land-Rosso Istria”.

L’assessore all’istruzione Mario Dadati ha risposto che “la giunta è già impegnata a supportare gli istituti scolastici per le iniziative del Giorno del ricordo”. Riguardo la pellicola “Red Land-Rosso Istria”, però, Dadati ha dato parere negativo: “L’amministrazione comunale non può imporre un’attività didattica, nel rispetto dell’autonomia scolastica”. Da qui, la proposta della maggioranza di centrosinistra – tramite emendamenti – per “limare” il provvedimento avanzato dal centrodestra, eliminando i riferimenti alla programmazione di specifiche attività didattiche. “Occorre rivedere alcuni punti della mozione, perché il Comune non può dettare la linea dei percorsi scolastici” ha detto il capogruppo del Pd Andrea Fossati. E un’altra esponente dem, Tiziana Albasi, ha spiegato che “i primi due punti sono sufficienti per accogliere la mozione e riconoscere la tragedia”. Sempre dalla maggioranza, Stefano Perrucci (Pd) ha rivendicato che “alcuni passaggi della mozione di FdI sono strumentali, l’indicazione di vedere un certo film con evidenti falsità storiche è presuntuosa”. Puntualizzazioni che hanno fatto indispettire Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi): “Questa mozione doveva essere votata all’unanimità in cinque minuti, invece il centrosinistra si attacca ai cavilli”.

La discussione si è incagliata anche tra i gruppi di FdI e Alternativa per Piacenza. Stefano Cugini (ApP) ha osservato che “l’Italia non ha ancora fatto conti con la storia” criticando FdI perché “punta il dito contro chi si appropria del Giorno della memoria per le vittime dell’Olocausto, ma fa lo stesso con la ricorrenza delle Foibe”. Disappunto anche da parte di Luigi Rabuffi (ApP): “La mozione di FdI è anacronistica e strumentale, perché una legge ad hoc riconosce già la tragedia delle Foibe dal 2004 con il Giorno del ricordo”. L’auspicio che “questa mozione potesse unire e non dividere” è stato espresso da Gloria Zanardi (FdI): “Personalmente ho partecipato al Giorno della memoria e non avevo alcun imbarazzo”. Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi) ha evidenziato che “serve unità e condivisione”, perciò “l’amministrazione Barbieri, nel precedente mandato, è stata la prima a promuovere un incontro istituzionale in occasione del Giorno del ricordo”.

Va precisato che il Comune ha organizzato per venerdì 9 febbraio alle 20, a palazzo Farnese nella sala dei Fasti di Elisabetta, l’evento “Adio, vecia Pola!” dedicato alle musiche e ai racconti dell’esodo istriano. La ricorrenza istituzionale sarà poi celebrata il giorno dopo, 10 febbraio, nei giardini di via Buozzi. La mozione di FdI, dunque, ha trovato un’approvazione parziale del consiglio comunale. Da evidenziare la contrarietà totale – su tutti i punti – dell’esponente dem Sergio Ferri, che si è discostato dai suoi colleghi del Pd in merito ai due passaggi del provvedimento ritenuti condivisibili anche dalla maggioranza.