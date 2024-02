Architettura contemporanea, stasera la rassegna PoliMovie vola nel deserto dell’Arizona

Un nuovo appuntamento di “PoliMovie” è in programma questa sera alle 18.30 al Padiglione Vegezzi di Piacenza (Campus Arata via Scalabrini 113, ingresso gratuito), dove è prevista la proiezione del docufilm “Ask the sand” diretto dai registi Vittorio e Giulio Bongiorno, padre e figlio, che saranno anche presenti all’evento per confrontarsi con il pubblico.

Si tratta di un viaggio alla scoperta dell’utopia architettonica di Paolo Soleri nel deserto dell’Arizona. Guidati dalla loro determinazione, i due protagonisti del racconto, Vittorio e Giulio, fanno rotta verso Arcosanti, una città situata a circa 100 chilometri da Phoenix. Qui, si immergono nell’atmosfera di un luogo unico, fondato sulle idee rivoluzionarie dell’architetto italiano Soleri. Arcosanti rappresenta un esperimento urbano avveniristico, concepito con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e ridurre l’impatto ambientale. I protagonisti vivranno un’esperienza che cambierà il loro modo di concepire l’architettura, la sostenibilità e il futuro. Modera l’appuntamento il professor Michele Roda del Politecnico: “Il ciclo PoliMovie, all’interno del programma di Campus Cultura, si pone obiettivo di sviluppare occasioni di incontro e dibattito su temi attuali e contemporanei. Ci rivolgiamo, ovviamente, ad un pubblico ampio. Non solo strettamente disciplinare, anche se le tematiche che emergeranno sono relative alle città, ai territori, alle architetture”.