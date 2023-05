“Ragazze Digitali”: laboratori per avvicinare le studentesse alle discipline Stem

“Ragazze digitali Er” è il progetto approvato dalla Regione Emilia Romagna e promosso da Tutor scarl in collaborazione con il Comune di Piacenza, Politecnico di Milano, Consorzio Musp, Consorzio Leap e Liceo Respighi, in qualità di scuola capofila della Rete “Piacenza Orienta”.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa, sono intervenuti l’assessore alle Politiche giovanili, università e ricerca Francesco Brianzi, l’assessore alle Politiche educative Mario Dadati, per Tutor scarl il direttore Mirko Potami e la responsabile di sede Benedetta Benzi, la dirigente scolastica del liceo Respighi nonché rappresentante della rete “Piacenza Orienta” Elisabetta Ghiretti, per la Provincia di Piacenza Andrea Tedaldi, per il Politecnico di Milano Andrea Matti, il direttore del Consorzio Musp Michele Monno e Antonio Conversano per il Consorzio Leap.

L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere 20 studentesse della classi 3° e 4° degli istituti secondari di secondo grado del territorio, per favorirne l’avvicinamento alle discipline scientifiche e informatiche come prospettiva di formazione e occupazione.

Le competenze acquisite si tradurranno nello sviluppo di capacità e nella realizzazione di un’app con funzionalità in sintonia con gli interessi delle ragazze coinvolte. L’attività laboratoriale sarà integrata con visite guidate presso il Consorzio Musp, punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo avanzato nel settore delle macchine utensili e nei sistemi di produzione della provincia di Piacenza, e il Laboratorio Leap, centro di ricerca operante nel settore energetico-ambientale. L’attività si realizzerà durante il periodo estivo e si concluderà entro l’avvio dell’anno scolastico 2023-24.

“L’esito positivo di questo progetto – sottolineano gli assessori Brianzi e Dadati – è il frutto di un percorso di collaborazione tra diverse realtà presenti sul territorio piacentino, che hanno messo a sistema le loro risorse e competenze tecnologiche e specialistiche, nonché in tema di orientamento. Ringraziamo quindi Tutor per aver promosso questa importante iniziativa volta a migliorare le competenze scientifiche e informatiche di venti giovani studentesse e tutti i partner che contribuiranno alla buona riuscita del progetto”.