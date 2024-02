Firmato il patto tra Piacenza e le università. Il ministro Bernini: “Benefici per tutti”

È stato sottoscritto a Palazzo Farnese il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale, le istituzioni accademiche presenti sul nostro territorio (Università Cattolica, Politecnico di Milano, Università di Parma) e il Conservatorio Nicolini per la realizzazione di iniziative congiunte, promozionali e divulgative, finalizzate anche all’orientamento universitario e lavorativo dei giovani, alla continuità accademica e formativa e alle opportunità di civismo attivo e volontariato per gli studenti, per i quali si prevedono agevolazioni nella fruzione di spazi e servizi pubblici, eventi dedicati e interventi specifici di sostegno alla residenzialità per i fuori sede, ad esempio tramite l’istituzione di un fondo di garanzia per gli affitti.

L’accordo, di durata triennale rinnovabile, non comporta oneri finanziari per i sottoscrittori. A siglarlo, alla presenza del ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini e del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, i rettori Franco Anelli, Donatella Sciuto e Paolo Martelli e al presidente dell’istituto musicale Massimo Trespidi.

“Università e città – afferma il ministro Bernini – rappresentano sempre di più un unico ambiente strettamente interconnesso. Giudico molto positivamente stimolare la collaborazione tra atenei ed enti locali perché genera benefici comuni sia per la comunità di studenti che per i cittadini. Una città più inclusiva e dinamica è di fatto un ambiente più stimolante per lo studio e l’apprendimento; un’università che ascolta il territorio è un potente strumento di rigenerazione, innovazione e sviluppo. La combinazione migliore per creare un ecosistema sostenibile capace di creare le condizioni per un futuro migliore”.