Applausi per Histoire du Soldat del Conservatorio e Teatro Gioco Vita. Le Foto 

Le due rappresentazioni del capolavoro di Stravinskij “Histoire du Soldat” (una per gli studenti, l’altra per il pubblico), andato in scena in tra gli applausi mercoledì al Teatro dei Filodrammatici, rappresenta l’opera perfetta per approfondire lo stretto rapporto tra musica e teatro; realtà interdisciplinari alla base del progetto Orientamento del Conservatorio Nicolini che in questo caso vede la collaborazione di Teatro Gioco Vita.

Da un lato, infatti, il Conservatorio sfrutta le sue forze interne per far vivere la partitura e raccorda gli sforzi del dipartimento di esercitazioni orchestrali per la parte musicale e i dipartimenti di musica applicata e di teatro musicale per l’allestimento e le videoproiezioni dall’altro, Teatro Gioco Vita, ha inserito l’opera di Stravinskij nel cartellone Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” curata da Simona Rossi e organizzata da Teatro Gioco Vita con la direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. La regia della performance è di Roberto Recchia, docente del Conservatorio di arte scenica e allestimento di luci, mentre le videoscenografie sono realizzate dal dipartimento di musica applicata del Nicolini diretto da Riccardo Dapelo, docente di composizione. In scena l’Ensemble musicale del Conservatorio, diretto dal maestro Giuseppe Camerlingo docente di esercitazioni orchestrali. Sul palco i musicisti Joseph Cardas (violino), Andrea Sala e Francesco Pin (contrabbasso), Tommaso Decimo (clarinetto), Fausto Polloni (fagotto), Valentino Caico (tromba), Alfredo Mighiaccia (trombone), Isacco Marchesi (percussioni).