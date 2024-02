Piacenza città universitaria, “Nel mirino” incontra i rappresentanti degli studenti

Su Telelibertà si parlerà di Piacenza nel ruolo di città universitaria. “Nel mirino”, la trasmissione condotta dalla direttrice di Telelibertà e liberta.it Nicoletta Bracchi insieme al giornalista Thomas Trenchi, approfondirà questa sera alle 21 il tema alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto la scorsa settimana a Palazzo Farnese tra il Comune di Piacenza e le quattro università della città (Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Parma e Conservatorio Nicolini). Un patto, dalla durata triennale, che proietta sempre più Piacenza nel ruolo di città universitaria.

Ruolo che da una parte dà prestigio, ma che richiede anche un salto di qualità in termini di servizi offerti ai circa 5mila studenti che studiano all’ombra del Gotico.

Proprio per questo la parola sarà data a chi l’università la frequenta. Allo Spazio Rotative saranno infatti ospiti Emilio Maddalena, rappresentante degli studenti del Corso di laurea in Medicina e chirurgia in lingua inglese, Giovanni Guida, rappresentante degli studenti dell’Università Cattolica di Piacenza, Benedetta Milito, studentessa della sede piacentina del Politecnico e Greta Brugati, vicepresidente della consulta degli studenti del Conservatorio Nicolini.

Durante la puntata saranno inoltre trasmessi alcuni contributi video, fra cui un’intervista a Francesco Brianzi, assessore alle politiche giovanili, università e ricerca, e a Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti.

Orari delle biblioteche, difficoltà nel trovare una casa in affitto per i fuori sede, luoghi di aggregazione, abbonamenti ferroviari per gli studenti e tanti altri i temi che passeranno questa sera attraverso il mirino di Telelibertà.