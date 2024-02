Teatro e musica, il “Sogno” di Mendelssohn strappa applausi al Conservatorio

Un’esibizione mozzafiato quella del duo pianistico, composto dalla direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali e dalla docente Paola Del Giudice, che domenica 18 febbraio ha lasciato entusiasta il pubblico del Salone dei Concerti del Nicolini.

La coppia ha eseguito a quattro mani, la musica di scena, scritta da Felix Mendelssohn, dell’opera Shakespeariana “Sogno di una notte di mezza estate”. Ad affiancarle i quattro attori della compagnia “ChezActors” Carolina Migli, Daniele dall’Olio, Edoardo Bernini e Aurora Belfiglio, che hanno portato in scena alcuni brani della commedia.

L’opera – Le musiche di scena per il “Sogno di una notte di mezza estate” (catalogate come op. 61) hanno fortemente contribuito alla fama di Mendelssohn; in particolare, oltre l’Ouverture, si ricorda il famoso “Notturno” e l’ancor più celebre “Marcia nuziale”, tuttora costantemente eseguita durante i matrimoni.

Pochi sanno, però, che lo stesso Mendelssohn, così come per l’Ouverture del 1826, trascrisse l’intero spartito per pianoforte a quattro mani nel 1844. Proprio tale versione è stata eseguita dal duo che applauditissimo ha regalato al pubblico una visione indimenticabile.