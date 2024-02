Conservatorio Nicolini: il secondo appuntamento della Rassegna Studenti

Da Johann Sebastian Bach ai brani di Franz Listz, arrivando a musiche e melodie Jazz. Una scaletta variegata quella curata dagli studenti del Conservatorio Nicolini, che mercoledì 28 febbraio si esibiranno nel salone dei concerti della scuola in via Santa Franca, alle ore 18.00.

Si tratterà del secondo appuntamento della Rassegna degli Studenti: l’occasione per i giovani musicisti di misurarsi sul palco davanti a un pubblico e fare esperienza.

Mercoledì i brani presentati saranno quelli di Franz Listz (Preludio e fuga Bwv 543) e Johann Sebastian Bach (Partita n°4 BWV 828) eseguiti da Pietro Miragoli al pianoforte; di Charlie Parker (Donna Lee e Now’s Is the time), Wes Montgomery (Four on Six) e Barney Kessel (Jordu) eseguiti da Alessandro Umberto Seggio alla chitarra jazz, Leonardo Mafra al contrabbasso jazz e Leonardo Concina al pianoforte jazz mentre Charen De Carolis, al pianoforte eseguirà la Suite op. 14 di Bela Bartok.