L’alpino fisarmonicista torna ad esibirsi alla Pellegrina, concerto aperto a tutti

Ricordate Stefano Bozzini che nel cortile dell’ospedale di Castel San Giovanni suonava la fisarmonica per la moglie ricoverata per Covid? Quando le visite erano proibite, lui le faceva sentire quanto l’amava con la musica.

Venerdì 1 marzo l’alpino fisarmonicista si esibirà in un incontro fra giovani e anziani alla Pellegrina, la casa accoglienza di Strada Agazzana 68 a Piacenza, su richiesta di chi lo aveva ascoltato nel dicembre scorso, regalando momenti di spensieratezza agli ospiti della struttura.



Voluto dalla Fondazione la Ricerca Don Giorgio Bosini ETS come occasione di incontro fra generazioni, il concerto sarà aperto a tutti.