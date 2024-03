Il talento poliedrico di Marilena Massarini stasera a “Lo specchio di Piacenza”

Stasera, dalle 20.30, ritorna l’appuntamento settimanale con la trasmissione “Lo specchio di Piacenza”, il format ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi, in onda sugli schermi di Telelibertà. Al centro del racconto il percorso eclettico e appassionante di Marilena Massarini, la cantante e l’agronoma, la ricercatrice e la donna dal talento poliedrico che ha saputo narrare ed esaltare la bellezza e la ricchezza della terra piacentina come pochi altri.

L’intervista, la settima dall’inizio del programma lo scorso 23 gennaio, metterà in luce il suo ruolo di ambasciatrice della tradizione vernacolare piacentina, un compito che ha abbracciato con amore e dedizione. La sua voce racconta storie di vita e di territorio, intrecciando la tradizione con l’innovazione, l’arte con la scienza. In lei si fondono passione e conoscenza, talento e visione, creando un orizzonte narrativo ricco e vibrante.

Il cammino di Marilena inizia con gli studi classici presso il Liceo Gioia, affiancati alla frequenza del Conservatorio Nicolini con i maestri Gianni Poggi ed Eugenia Ratti. Ma la sua fame di conoscenza e il suo impegno la portano ben oltre: laureata in Scienze Agrarie all’Università Cattolica del Sacro Cuore e iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi, ha conseguito una seconda laurea in Agricoltura Ecosostenibile e un master in Politiche Paesaggistiche al Politecnico di Milano. Deve la sua popolarità soprattutto alla rassegna della canzone piacentina che organizza e conduce ogni anno, dal 1996, nella serata del 4 luglio, in occasione della festa patronale di Sant’Antonino.