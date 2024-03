Cinema e psichiatria: “Matti da slegare e la riforma Basaglia”, incontro a XNL

Sono il regista Marco Bellocchio e lo psicoanalista e saggista Luigi Zoja, moderati dal giornalista di Repubblica Antonio Gnoli, i protagonisti dell’incontro “Cinema e psichiatria. Matti da slegare e la riforma Basaglia” organizzato da XNL Cinema – la sezione dedicata alla settima arte del Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano – con Fondazione Fare Cinema in programma per questa sera, mercoledì 13 marzo alle 20.30, a XNL Piacenza. A seguire nella stessa sera sarà proiettato il docufilm “Matti da slegare”, diretto da Marco Bellocchio, Silvano Agosti, Stefano Rulli, Sandro Petraglia (Italia, 1975).

Rassegna cinematografica – L’incontro è il primo appuntamento di “Basaglia al cinema”, la rassegna cinematografica diffusa sul territorio nazionale che l’Archivio Basaglia patrocina in occasione del Centenario dalla nascita di Franco Basaglia, e apre una riflessione sul tema della malattia mentale a partire dalla duplice prospettiva della scienza e dell’arte cinematografica, riunendo in dialogo Marco Bellocchio, che ha artisticamente rappresentato sullo schermo, in tutta la sua fitta opera di cineasta di fama mondiale, l’utopia della psichiatria democratica e della metodica follia per eccellenza, e Luigi Zoja che ha esercitato e studiato la psicanalisi sul versante scientifico. Un’occasione per riflettere, a distanza di quasi cinquant’anni, su una grande e storica questione che è stata oggetto di dibattito e militanza, deontologia e attivismo, tensioni culturali e politiche, elaborazione poetica, impegno medico e crescita civile.

Franco Basaglia – Cent’anni fa, l’11 marzo 1924, nasceva infatti a Venezia Franco Basaglia, padre della moderna psichiatria e ispiratore della legge 180, nota appunto come “legge Basaglia”, sulla riforma psichiatrica che ha portato alla chiusura dei manicomi, ridefinendo l’intera concezione di malattia e cura psichiatrica, rendendo la psichiatria terapeutica e riabilitativa. Il film-documentario Matti da slegare è stato girato nel 1974 all’interno dell’ospedale psichiatrico di Colorno (Parma) proprio da Bellocchio, insieme a Silvano Agosti, Stefano Rulli, Sandro Petraglia a sostegno delle idee di Basaglia sulla malattia mentale e del suo impegno politico e sociale per l’eliminazione dei manicomi.

Il film – Il film, che si sofferma in particolare su quattro pazienti dell’ospedale psichiatrico, costituisce un documento di straordinario valore nell’affrontare il tema della malattia mentale ed “è uno dei pochi esempi davvero convincenti di cinema militante italiano, capace di sviscerare il tema della ‘pazzia’ con un’analisi reale che si giova degli apporti e delle lotte degli antipsichiatri e delle esperienze di recupero con gli operai emiliani” (Paolo Mereghetti, Dizionario dei film). All’epoca dell’approvazione della legge Basaglia fu uno degli elementi che contribuì a formare e indirizzare l’opinione pubblica sul tema. Ingresso libero e gratuito.