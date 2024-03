Fiera dell’Angelo, mostre e passeggiate: cosa fare nel fine settimana di Pasqua

Disastri e Meraviglie – Ex Chiesa del Carmine, dalle 10 alle 18 esposizione di 32 pannelli fotografici e di testo che documentano il rapporto tra uomo e natura tramite i viaggi compiuti dall’autore Dino Sgarbi dal 1997 ad oggi in tutto il mondo. Ingresso gratuito.

Aperture speciali: Cupola del Guercino – Cupola del Pordenone con un solo biglietto potrete accedere sia alla Cupola del Guercino sia a quella del Pordenone e godere di una vista mozzafiato sulla città e sulle meravigliose opere d’arte. Guercino: salite in cupola alle ore 15 – 16 – 17. Prenotazione consigliata. Pordenone: salite in cupola alle ore 16 e 17. Prenotazione consigliata.

Pasqua e Pasquetta al Parco delle Fiabe con caccia all’uovo di drago – Castello di Gropparello entusiasmante avventura in costume per bambini dai 3 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria

Lunedì 1 Aprile

PIACENZA

La Cattedrale di Piacenza: una storia lunga 900 anni – Duomo, dalle 14.30 alle 15.30 coinvolgente viaggio nel tempo che condurrà i visitatori alla scoperta dell’antica storia della Chiesa Madre della diocesi di Piacenza-Bobbio. Prenotazione consigliata

Piacenza: la città, i palazzi, le piazze – IAT-R Piacenza, dalle 11 alle 12.45 visita per adulti tra alcuni dei luoghi più significativi della città. Prenotazione consigliata.

Festività Pasquali alla Galleria Alberoni in programma alle ore 15 visita guidata al Collegio e alla Galleria, alle ore 16 visita guidata speciale ” Il Racconto della Passione”. Dalle ore 15 alle ore 18 visita libera alla sola Galleria Alberoni.

Aperture speciali: Cupola del Guercino – Cupola del Pordenone con un solo biglietto potrete accedere sia alla Cupola del Guercino sia a quella del Pordenone e godere di una vista mozzafiato sulla città e sulle meravigliose opere d’arte. Guercino: salite in cupola alle ore 15 – 16 – 17. Prenotazione consigliata. Pordenone: salite in cupola alle ore 16 e 17. Prenotazione consigliata.

I Fasti di Elisabetta Farnese – Palazzo Farnese, dalle 10 alle 18 tornano per la prima volta, a quasi trecento anni dalla loro migrazione a Napoli, le tele eseguite nel Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti, detto lo Spolverini.

VILLANOVA

Festa dei Ciliegi in Fiore – Chiesa Parrocchiale, ore 11 in programma escursione in bicicletta tra i ciliegi in fiori, con pic-nic al Parco Naturale di Isola Giarola e del Lancone.

PIOZZANO

13ª Passeggiata fra campi e boschi in Alta Val Luretta manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con tre percorsi di km 6, 10 e 15. Partenza libera dalle 8 alle 9 presso il Campo Sportivo di Piozzano.

BOBBIO

Bobbio dal balcone – Dalle 11 alle 20 una giornata di musica e sapori con le specialità selezionate dalle botteghe enogastronomiche del borgo e gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno su quattro balconi del borgo come su un palcoscenico. Area bimbi con giochi di un tempo e area picnic con birra e vino.

GROPPARELLO

Pasqua e Pasquetta al Parco delle Fiabe con caccia all’uovo di drago – Castello di Gropparello entusiasmante avventura in costume per bambini dai 3 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria

FIORENZUOLA

“Ponta e cül” – Piazza Molinari, ore 9 tradizionale battaglia delle uova sode organizzata dall’associazione genitori Age, dal Gruppo Alpini e dalla Pro loco locale. Il ricavato delle iscrizioni alla manifestazione andrà a favore delle varie attività annuali organizzate a favore della cittadinanza fiorenzuolana.

BORGONOVO

Fiera dell’Angelo in centro paese e lungo i viali di circonvallazione vi aspettano numerosi espositori agricoli e edili, bancarelle, hobbisti, artigiani creativi e area luna park.

TRAVO

Apertura straordinaria Parco Archeologico di Travo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con l’arrivo della primavera uno dei più importanti siti preistorici del nord Italia riapre il proprio percorso di visita.