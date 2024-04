Fiere, camminate, fumetti: gli appuntamenti del weekend nel Piacentino

Fiera Agricola di Primavera – Dalle 18 torna la tradizionale manifestazione che si caratterizza come importante esposizione agricola, artigiana ed enogastronomica del territorio piacentino. In programma dalle 18 l’apertura degli stand gastronomici e alle 20.30 la conferenza “3G dal Campo alla Tavola Grano-Grana-Gutturnio”.

Pluto – da Aristofane – Teatro Filodrammatici, ore 21 torna in scena, per la rassegna Altri Percorsi della Stagione di Prosa del Teatro Municipale, la compagnia teatrale I Sacchi di Sabbia con la loro ultima impresa.

DeLineare – Il disegno come strumento creativo, educativo, progettuale – Palazzo Farnese, dalle 10 alle 18 per tutto il fine settimana i visitatori potranno apprezzare le oltre 140 tavole esposte, esiti dei laboratori di disegno, fumetto e cinema di diverse scuole di Piacenza e provincia e partecipare a diverse attività gratuite: proiezioni cinematografiche, incontri con autori e attività laboratoriali aperte a tutti. Ingresso gratuito.

Messa di Gloria – Cattedrale di Piacenza, ore 20.30 in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, il capolavoro del compositore sarà affidato all’interpretazione della Filarmonica Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza, con le voci soliste del tenore Oreste Cosimo e del baritono Federico Longhi.

GIC – Giornate Italiane del Calcestruzzo – Piacenza Expo, dalle 9 alle 17 unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo.

Teo Teocoli in “Tutto Teo” – Teatro Politeama, ore 21 un “one man show” senza precedenti, ricco di gag e trovate, tre ore circa di spettacolo con il meglio del repertorio del grande artista.

Domani, Sabato 20

GAZZOLA

Marcia dei Sette Castelli Gazzolesi manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con due percorsi di km 6 e 13. Partenza libera dalle 16 alle 17.30 presso la Piazza di Gazzola. Dalle 16 dj Set e Street Food con antipasti, primi, carne alla griglia, dolci, birra e bevande.

CORTEMAGGIORE

Rassegna Dialettale Magiostrina – Teatro Duse, ore 21 di scena la Compagnia teatrale Società Filodrammatica Piacentina con lo spettacolo “Pension disgrasia” di Giorgio Tosi. Ingresso a offerta con prenotazione consigliata.

ALSENO

Fiera di Famei – Lusurasco, dalle 19 rievocazione della storica festa contadina ispirata ad un’antica fiera paesana che si svolgeva nel giorno dell’Annunciazione di Maria. In programma stand gastronomici e musica dal vivo con DJ Emiliano Stefani.

BOBBIO

Adventourfest 2024 – Piazza XXV Aprile tutti gli amanti del mototurismo-avventura avranno la possibilità di incontrare le case moto ufficiali, che porteranno in prova le loro novità, e tante altre aziende del settore di accessori e abbigliamento con i loro prodotti.

CARPANETO

Gut Longa – Dalle 16.30 alle 20.30 manifestazione dedicata a uno dei vini DOC del territorio: il Gutturnio. Le numerose cantine vitivinicole locali con i loro stand creeranno un percorso di degustazione con i loro migliori prodotti.

Fiera Agricola di Primavera – Dalle 12 torna la tradizionale manifestazione che si caratterizza come importante esposizione agricola, artigiana ed enogastronomica del territorio piacentino. In programma: esposizione di animali, di mezzi e strumenti per l’agricoltura, di trattori d’epoca, stand gastronomici, mostre fotografiche e tanto altro.

PIOZZANO

A spasso tra i Castelli della Val Luretta secondo appuntamento annuale con la rassegna di escursioni “Val Tidone Lentamente” tra i dolci crinali della Val Luretta, tra pievi e castelli nel pieno delle fioriture primaverili. La camminata, di circa 8 km, partirà alle 14.30 dalla località Montecanino. Prenotazione obbligatoria.

GRAZZANO VISCONTI

“Amleto/Alfredo” – Teatro, ore 20.30 oggi e domani si terrà la performance, portata in scena dagli attori di ChezActors under 35, che offre una prospettiva nuova sull’iconica tragedia di Shakespeare, esplorando le percezioni e le confusioni dei personaggi secondari. Spettacolo all’interno della rassegna teatrale Gothica Baroque.

PIACENZA

Commedia dialettale “L’usel in gabbia” – Teatro President, ore 21 di scena la Compagnia dialettale “La curt di sigullon” con la commedia in tre atti di Giampietro Vincini tradotta in vernacolo piacentino da Luisa Pierucci e Delio Marenghi.

Fuori dalle scatole! – Biblioteca Ragazzi Giana Angiussola, ore 15.30 pomeriggio di giochi da tavolo e di ruolo, per ragazze e ragazzi dai 7 anni in su e famiglie, organizzati dalla biblioteca in collaborazione con l’associazione Orizzonte degli Eventi. Partecipazione libera e gratuita.

A/Mano Market – Osteria della Balera, dalle 11 alle 21 mercatino handmade di Piacenza con selezione di banchetti, ottimo cibo, musica e tanto altro.

Teatro Gioco Vita – “Animando le figure 2024” – Spazio Luzzati, ore 15.30 i bambini si potranno cimentare, grazie a una nuova edizione del percorso di gioco creativo, nell’arte dell’animazione scoprendo in modo ludico i segreti del teatro d’ombre, dell’animazione e della recitazione. Prenotazione obbligatoria.

Placentia Medievalis – Piazza Cavalli, dalle 10 alle 19.30 nuova edizione del palio dedicato al 650esimo anniversario della morte di Francesco Petrarca. Il ricco programma prevede: cortei storici con dame e cavalieri, tornei in maschera medievale, conferenze, visite tematiche, spettacoli di sbandieratori, esibizioni di danze medievali e tanto altro.