Dalle sagre alle camminate, concerti e cultura: cosa fare nel fine settimana

44° Festa Fiorenzuolana di Primavera – Piazza Molinari, dalle 19 in programma stand gastronomici, concerto allievi di Max Muller (Orchestra Amadeus e Officina della musica) e concerto Gem Boy.

Sagra della Crostata – centro storico, dalle 19 stand gastronomici e dalle 20 apertura la mostra tecnica mista: “Marcovaldo, un racconto per immagini”. A seguire si balla con la Shary Band – 80 voglia di 70/90 Party.

Festival Dal Mississippi al Po – Galleria Ricci Oddi, ore 19 in programma aperitivo letterario con Marco Ferrari, Davide Barilli e Dar’ja Serenko (evento gratuito), a seguire, alle 21.30 presso la Sala dei Teatini, Francesco Garolfi trio e live con Tolo Marton trio.

TEDxPiacenza – Ex Chiesa del Carmine, ore 20 sette relatori di rilievo nazionale esploreranno il tema dell’Effimero, ciascuno avrà diciotto minuti per condividere le proprie storie, progetti e idee con il pubblico.

56° Edizione della Festa del Salame – Area feste, dalle 19 manifestazione dedicata alla valorizzazione del prodotto tipico locale per eccellenza con stand gastronomici, intrattenimento e musica dal vivo con Manuel Comelli.

Il Castello in Fiore – Castello Malaspina Dal Verme, dalle 10 alle 19 mostra mercato di piante, fiori, artigianato artistico e prodotti alimentari del territorio.

Visita speciale alla Torre Nord del Castello di Grazzano Visconti in occasione del 48° Corteo Storico verrà aperta in via eccezionale la camera della Torre Nord del Castello con vista panoramica sul Parco. Orari visite: 11.20 – 12.10 – 14.15 – 14.55 – 15.35 – 16.10 (eventuale 16.50).

Festival Dal Mississippi al Po – Galleria Ricci Oddi, ore 19 in programma aperitivo letterario con Sam Millar e John Crawley (evento gratuito), a seguire, alle 21.30 presso il Salone degli Arazzi, concerto live Eugenio Finardi “Anima Blues” incontro con Roberto Caselli.

La Madonna di Raffaello e il suo monastero. Immersive experience – Chiesa di San Sisto attraverso video-proiezioni e suggestive installazioni si potrà ripercorrere la storia del Monastero di San Sisto e il viaggio della Madonna Sistina di Raffaello. Sarà inoltre possibile partecipare a un’esclusiva visita guidata alla scoperta del monastero benedettino e del suo patrimonio artistico abitualmente non aperto alla fruizione, in quanto area militare.

“Nunc est bibendum: produzione, commercio e consumo del vino in età romana” – Palazzo Farnese, ore 15 in occasione della Giornata Mondiale dell’Aperitivo i Musei di Palazzo Farnese propongono una visita guidata tematica al Museo Archeologico.

Domenica 26 maggio

PONTENURE

22° Marcia A.V.I.S manifestazione non competitiva a passo libero, aperta a tutti, con tre percorsi di Km 6, 10 e 15. Partenza libera dalle 7.30 alle 9 presso il campo sportivo, in via Milano a Valconasso di Pontenure.

PIACENZA

Quarto Mercato – Spazio4.0, dalle 9 alle 19 appuntamento con i banchi di usato, vintage e vinili, street food, baratto market, dj set, mercatino dei bambini, Mercato della Terra e tanto altro.

Reinventiamo Piacenza – Piazza Cavalli, dalle 15.45 alle 17.15 visita guidata per bambini dai 5 ai 10 anni con ritrovo e partenza dallo IAT R Piacenza. I piccoli partecipanti e i loro accompagnatori avranno l’opportunità di ammirare i monumenti principali e scoprire la storia della città, oltre a condividere idee e suggerimenti su come rendere la città più accogliente e divertente.

Villa La Pistona – Giardini Aperti 2024 – Strada Gragnana, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 il complesso residenziale e il maestoso giardino storico ospiteranno visite culturali storico-artistiche e botaniche a cura dei volontari FAI, laboratori di biodiversità interattivi per adulti e una caccia ai tesori nascosti in giardino dedicata ai bambini.

Mithos. Gli eroi classici e le divinità pagane nei palazzi dalla nobiltà piacentina – Basilica di San Savino, ore 14.30 l’itinerario, condotto dall’Architetto Manrico Bissi, esplorerà il centro storico di Piacenza alla scoperta di tutti quei monumenti, chiese e palazzi che ancora oggi celebrano gli dèi e gli eroi dell’antica Classicità greca e romana.

BETTOLA

Bettola In Moto 8° edizione dalle 9 del mattino, fino a tarda sera, Bettola (zona campi sportivi) si animerà di una colorata e festosa presenza di moto, visitatori, chioschi, street food, birra e musica. Alle 11.15 circa partenza “motogiro” (facoltativo) alla scoperta del piacentino e dei suoi spettacolari panorami.

TRAVO

Mercanti di Qualità – per le vie del paese, dalle 8 alle 19 giornata dedicata al divertimento e allo shopping con bancarelle di abbigliamento, calzature, fiori, alimentari oggettistica, artigianato e tanto altro. Nel pomeriggio spettacolo degli artisti di strada.

LUGAGNANO

Marcia delle Terre Veleiate camminata non competitiva nella verde e selvaggia Val Chero con tre percorsi concentrici da 6, 12, 18 km. Partenza libera dalle 7.30 alle 9.30 presso la piazza davanti alla chiesa di Sant’Antonino, accanto all’area archeologica di Veleia.

GRAZZANO VISCONTI

48° Corteo Storico di Grazzano Visconti, dalle 10 alle 18 rievocazione storica con spettacoli appassionanti e coinvolgenti: torneo d’Armi, spettacoli di giullari, allestimenti di vita medievale con laboratori d’arte ed antichi mestieri dedicati ai più piccoli, sbandieratori, musici e tanto altro ancora. Stand gastronomici della Pro Loco in Cortevecchia e menu a tema nei ristoranti del Borgo.

VERNASCA

Manet, incisioni. Un dialogo con la Parigi contemporanea – Vigoleno, dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 l’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie ospiterà trenta incisioni di Edouard Manet, realizzate tra il 1860 e il 1882, con le tecniche dell’acquaforte, dell’acquatinta e della puntasecca.

BOBBIO

SARMATO

55°Edizione della Festa del Salame – Area feste, dalle 8.30 manifestazione dedicata alla valorizzazione del prodotto tipico locale per eccellenza. In programma stand gastronomici, corteo del Corpo Bandistico di Agazzano, show per grandi e bambini e musica da ballo tradizionale e moderna con “Gianni e la Liscio Band”.

VILLANOVA

Sagra della rana e dal pesce – Soarza, dalle 12 gli stand gastronomici, aperti anche a cena, proporranno sia le specialità tradizionali della cucina piacentina sia le specialità del luogo: pesce gatto, fritto di mare, rane dorate e marobini. Dalle 21 si balla con l’Orchestra Gigi Chiappin. Ingresso alle danze gratuito.

CAORSO

Sagra della Crostata – centro storico, tutta la giornata in programma mercatino del riuso, mostre, laboratori didattici, premiazione concorso fotografico, ballo liscio con Barbara e Beppe Maccagni e stand gastronomici sia a pranzo che a cena.

FIORENZUOLA

44° Festa Fiorenzuolana di Primavera – Piazza Molinari, dalle 8 in programma tantissimi eventi tra cui: mercatini, mostre, “Fiore Bricks” (esposizione di lego), “Dal giocattolo alla realtà” (manifestazione storica), spettacoli, intrattenimenti per bambini e concerto di Gennaro Porcelli (anteprima Festival Dal Mississippi al Po). Stand gastronomici aperti sia a pranzo che a cena.