Tozzi, Mannoia, Crowe e De Gregori con “Piacenza Summer Cult”: il programma

Da Umberto Tozzi a Fiorella Mannoia, da Francesco De Gregori a Russell Crowe. Ecco alcuni ospiti attesi nella rassegna culturale “Piacenza Summer Cult” che partirà il 13 giugno e si chiuderà il 19 luglio.

Per il secondo anno, dunque, il Comune di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano promuovono una kermesse estiva condivisa, con oltre 20 eventi che andranno in scena nel cortile che si trova all’interno delle antiche mura della vignolesca mole di Palazzo Farnese e nella storica ex caserma Cantore, nuovo spazio per l’estate culturale che si apre quest’anno alla città grazie al supporto della Fondazione.

I chiostri dell’ex caserma Cantore, situati lungo lo stradone Farnese, accanto all’ex chiesa di Sant’Agostino, saranno teatro di una rassegna di cinque concerti e spettacoli che integrano il ricco programma di eventi a Palazzo Farnese, e per tutta l’estate ospiteranno l’edizione 2024 del tradizionale “Cinema sotto le stelle”, a cura di Arci e Cinemaniaci.

GLI EVENTI

Tra i vari appuntamenti, da non perdere ad esempio Roberta Bruzzone con “Favole da incubo” il 19 giugno, il comico Max Angioni il 22 giugno, Umberto Galimberti il 29 giugno, Andrea Pucci il 2 e 3 luglio, Paolo Crepet il 9 luglio, Francesco De Gregori il 12 luglio, Russel Crowe il 13 luglio, Fiorella Mannoia il 16 luglio e Umberto Tozzi il 17 luglio.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: