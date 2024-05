“Idee che meritano di essere diffuse”, all’ex-chiesa del Carmine torna TEDx

Saranno sette i protagonisti, 18 i minuti a disposizione per ognuno e un’antica chiesa in centro storico ad accoglierli: TEDx torna a Piacenza per la sua seconda edizione, che si terrà venerdì 24 maggio dalle 20.00 all’Ex-Chiesa del Carmine.

LA MISSION DI TEDx Piacenza

TEDxPiacenza è l’evento che offre uno spazio a “idee che meritano di essere diffuse” (“Ideas Worth Spreading) attraverso micro conferenze di massimo 18 minuti, tenute da pensatori, creativi e autori di idee per il futuro.

La missione è quella di creare, una comunità di pensatori creativi e innovativi che possano offrire ispirazione e una libera conoscenza accessibile gratuitamente alla comunità di Piacenza, all’Italia e, perché no, al mondo.

LE STORIE

Sul palco 7 relatori di caratura nazionale, uomini e donne che racconteranno le loro storie, i loro progetti, le loro idee dal palco dell’ex-chiesa del Carmine.

Con noi: Giulia Sicignano, architetta e urban designer; Guido Damini, storico, divulgatore, autore e conduttore; Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore; Giuseppe Mastrandrea, docente di data science, programmazione e machine learning; Elena Pantaleoni, vignaiola e proprietaria dell’Azienda Vitivinicola La Stoppa, Fabrizio Montecchi, regista e scenografo, Patricia Consonni, esperta di marketing e comunicazione digitale, docente universitaria.

SECONDA EDIZIONE

La 2° edizione di TEDxPiacenza segue il fortunato debutto del 2019, quando la città rispose all’evento con grande entusiasmo registrando sold out al Teatro San Matteo a una settimana dall’evento e si pone come conferma dell’interesse della città verso tematiche più che mai attuali come sostenibilità, innovazione, territorio e arte.

“Siamo estremamente felici di poter riproporre una nuova edizione, ampliata rispetto alla precedente, di TEDxPiacenza. Per questa edizione abbiamo scelto di coinvolgere come speaker persone e professionisti – al termine di un lavoro di curatela articolato – che abbiamo ritenuto incarnare appieno il tema dell’evento” commenta Giacomo Frattola, licenziatario e responsabile del team di TEDxPiacenza. “Abbiamo investito sui contenuti ma anche sull’estetica dell’evento, e speriamo di offrire ai partecipanti un’esperienza a 360 gradi. Ciò è stato reso possibile dalle tante realtà che hanno creduto in questo format e hanno scelto di darci una mano a realizzarlo”.

Giovanni Zanaboni, parte del team TEDxPiacenza e responsabile dell’allestimento dell’evento racconta che “di fronte ad un luogo di tale importanza l’allestimento si inserirà in maniera molto puntuale, concentrandosi nella zona dell’ingresso e andando a modificare in maniera volutamente effimera l’accesso allo spazio della chiesa. L’obiettivo è quello di instaurare un dialogo nuovo tra i vari ambienti con l’ambizione di ristabilire – per una sera soltanto – la percezione originale di sorpresa, magnificenza e scoperta di fronte allo spazio della navata centrale”

Il tema

In questa seconda edizione si celebrerà L’Effimero. Un tema ampio e complesso che gli organizzatori dell’evento vogliono indagare nelle sue molteplici sfumature. A partire, nell’accezione più ampia, dalla natura effimera delle cose e della realtà, per poi stringere la lente di ingrandimento ed esplorare ambiti del sapere e del fare, sia passato che contemporaneo, che ne declinano in maniera diversa e relativa il significato. Comprendere, insomma, a seconda di epoche e contesti, che cosa, paradossalmente, nell’effimero rimane invariato e che cosa invece cambia, si trasforma. Dare voce all’effimero significa quindi lasciarsi affascinare dalle sue trame intricate, senza per questo rinunciare a provare a restituire un quadro unitario, trovare un fil rouge in un caleidoscopio di idee e impressioni.

Partnership

L’evento è organizzato da Praxis APS e realizzato grazie ad una rete locale di partner che con modalità diverse hanno deciso di supportare l’iniziativa.

L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. «La Fondazione è lieta di sostenere questa iniziativa che porta a Piacenza un format dinamico e internazionale, promuovendo uno scambio di idee con e verso l’esterno su un tema, quello dell’effimero, che interroga con insistenza la persona contemporanea – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -. Trovo particolarmente significativo che questo evento sia voluto e organizzato da un team di giovani: per pensare di avere un futuro la nostra comunità ha un grande bisogno che le nuove generazioni ci guidino nel presente e ci spingano a guardare avanti, offrendoci idee e stimoli nuovi e non convenzionali».

Allied Group è Partner dell’evento, mentre gli sponsor tecnici saranno RAJA, Bewonder, Ma.Pre.L, Flora e Grande Albergo Roma.

Sostengono l’evento FAI e Laboratorio Aperto Piacenza. L’evento è realizzato in collaborazione con Comune di Piacenza e Tomato.

Che cos’è TED?

Acronimo di Technology, Entertainment e Design. È un’organizzazione no-profit che ha come mission la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”. Cominciata come una conferenza di 4 giorni in California (USA) 25 anni fa, TED è cresciuta per sostenere le idee che cambiano il mondo con diverse iniziative.

Che cos’è TEDx?

TEDx è creato nello spirito della mission TED, con lo scopo di offrire ad organizzazioni ed individui di tutto il mondo l’opportunità di creare e partecipare ad esperienze simili a quelle delle conferenze TED, ma a livello locale. Questo ha il chiaro scopo di stimolare un dialogo e portare un cambiamento positivo all’interno delle comunità locali. Ogni licenza TEDx viene rilasciata ufficialmente da TED, che stabilisce regole da seguire e fornisce alcune linee guida, ma ciascun evento TEDx è concepito e organizzato in modo autonomo a livello locale.

La location

La seconda edizione di TEDxPiacenza si svolgerà presso l’ex Chiesa del Carmine, oggi sede del Laboratorio Aperto (Piazza Casali, 10). Un luogo dove innovazione, sperimentazione, storia e cultura si incontrano: un laboratorio aperto, un vero e proprio teatro polifunzionale ricavato da una chiesa del XIV secolo, ristrutturata e riaperta al pubblico nel 2020. Con la sua pianta basilicale da oltre 1000mq, impostata su moduli quadrati, attorno ai quali si sviluppano alcune nicchie, il 24 maggio l’ex chiesa potrà ospitare fino a 300 ospiti seduti, e una serie di eventi e happening collaterali nelle sale e nel soppalco.