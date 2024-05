“Scarpette Rosse”, questa sera il film “L’angelo azzurro” diretto da Josef von Sternberg

Questa sera alle 21.00 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma un famosissimo titolo del 1930, “L’angelo azzurro” diretto da Josef von Sternberg: proiettato per la prima volta a Berlino l’1 aprile 1930, il film narra la tragica storia del professor Rath, insegnante di un ginnasio di provincia, innamorato di una cantante di varietà (interpretata da Marlene Dietrich) che si esibisce in un locale chiamato appunto l’angelo azzurro.