I piacentini pagano un miliardo di tasse, è il tesoretto di imposte nette sui redditi

Un miliardo di euro in tasse. E’ quanto hanno versato i piacentini nel 2023, per il quali l’imposta netta media è stata di 5.671 euro; la più elevata rispetto sia a quella regionale (5.674), sia a quella media nazionale (5.381). E a conti fatti complessivamente le imposte nette sui redditi delle persone raggiungono la cifra di 1 miliardo e 25 milioni di euro, per un numero di dichiaranti pari a 180 mila persone.

ANALISI DELLE CATEGORIE ECONOMICHE

Entrando più a fondo nei valori per categorie – secondo l’analisi del Laboratorio di economia locale dell’Università Cattolica, nel Rapporto Economia presentato lunedì 27 maggio – si scopre che i valori medi dei piacentini risultano superiori al dato nazionale soprattutto per i lavoratori autonomi (+7 per cento), per lavoratori dipendenti e assimilati (+6,4 per cento), per gli imprenditori con contabilità semplificata (+13,7 per cento) e per i redditi da partecipazione (+7,1 per cento). Dove Piacenza mostra valori inferiori rispetto al dato nazionale è solo sui redditi che spettano agli imprenditori con contabilità ordinaria: -6,4 per cento rispetto al dato italiano.

Un altro aspetto di grande interesse per capire le dinamiche dell’equità fiscale riguarda la distribuzione del reddito imponibile.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’.