Poliedrica, il festival che movimenta gli spazi del Politecnico a ritmo di musica

La musica ha il potere unico di cristallizzare momenti e suggestioni, creando un senso di stupore e magia che tocca profondamente l’animo umano. Questa arte universale, con la sua capacità di evocare emozioni e ricordi, diventa un linguaggio senza confini, in grado di unire le persone attraverso le sue infinite variazioni e interpretazioni.

Così, la musica non solo narra storie, ma anche scolpisce emozioni, trasformando ogni ascolto in un viaggio personale e collettivo di scoperta e meraviglia. Ritorna, per la seconda estate consecutiva, “Poliedrica – Incroci di note”, la rassegna musicale organizzata dal Polo di Piacenza del Politecnico di Milano ed inserita nelle attività del nuovo programma Campus Cultura.

In tutto saranno quattro le date in cartellone, spalmate sui martedì del mese di giugno: dopo il successo dell’appuntamento del 4 giugno, i prossimi eventi saranno previsti rispettivamente per l’11, il 18 e il 25 giugno. Due i palcoscenici che ospiteranno gli eventi. Oltre a quello consueto, particolarmente suggestivo, della piccola arena che si apre nel cuore dell’Urban Center di via Scalabrini 113 (Campus Arata), si spalancano le porte anche della sede centrale del Politecnico, presso la Caserma della Neve, sempre in via Scalabrini ma al 76.