Affluenza in calo: Europee al 15,8%, Comunali al 19,2%. Oggi si vota fino alle 23.00

Piacentini al voto. Si sono aperte alle 15.00 di ieri, sabato 8 giugno, le urne per le elezioni Europee (che coinvolgono poco meno di 225mila elettori) e per le amministrative in 28 Comuni del territorio, dove oltre 86.700 aventi diritto al voto sono chiamati a scegliere il primo cittadino. In totale i candidati sindaco sono 63.

I seggi riaprono oggi dalle 7.00 alle 23.00.

AFFLUENZA A PIACENZA IN NETTO CALO

Alle 23.00 di ieri sera, nella nostra provincia l’affluenza per le Europee è stata del 15,84% (cinque anni fa fu del 22,25%): record a Pianello con il 25,58% e a Zerba con il 24,5%, dato più basso a Bettola con il 9,84%. I votanti a livello nazionale sono pari al 14,67%, mentre in Emilia Romagna al 18,35%.

ELEZIONI EUROPEE: L’AFFLUENZA NELLA NOSTRA PROVINCIA COMUNE PER COMUNE

Per quanto riguarda le Amministrative, l’affluenza complessiva nei 28 Comuni piacentini interessati dal voto alle 23.00 di ieri era pari al 19,21% (nel 2019 era al 24,74%).

Percentuale più elevata a Pianello con il 25%, più bassa invece a Farini con il 12,7%.

ELEZIONI COMUNALI: L’AFFLUENZA NEI 28 COMUNI ALLE URNE

REQUISITI PER VOTARE

Come sempre per poter votare è necessario essere maggiorenni, e presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

VOTANTI NON AUTONOMI

Le cittadine e i cittadini piacentini non autonomi che hanno bisogno di essere accompagnati ai seggi possono rivolgersi a Filo d’Argento di Piacenza per ricevere un aiuto concreto ad esercitare il proprio diritto al voto. Gli interessati possono contattare Auser a partire da venerdì 7 giugno e per tutto il fine settimana di elezioni, chiamando il Filo d’Argento al numero 0523.320761.

SPOGLIO IN DIRETTA SU TELELIBERTà

Alle 14.00 di domani inizierà lo spoglio e tutte le fasi saranno seguite in tempo reale dal sito www.liberta.it e da Telelibertà (su canale 76 e in streaming online) con collegamenti in diretta dai comuni al voto.

Come si vota alle amministrative

Nei 22 comuni piacentini fino a 5mila abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio, che deve essere nella lista del candidato sindaco scelto; negli altri 6 comuni le preferenze esprimibili sono due, nel qual caso devono essere un maschio e una femmina. Non è ammesso il voto disgiunto.

Discorso a parte per i 4 comuni dove c’è un solo candidato. Per evitare il commissariamento devono verificarsi due condizioni: che vada a votare almeno il 40 per cento degli elettori (esclusi quelli all’estero) e che il numero di voti validi non sia inferiore al 50 per cento di chi si è recato alle urne.

COME SI VOTA ALLE EUROPEE

Per quanto riguarda le elezioni europee l’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni e Piacenza fa parte di quella Nord Est. Si vota per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, che ha sede a Strasburgo.

Le urne sono aperte in città e in tutti i comuni della provincia oggi 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domani, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. La propria preferenza si esprime tracciando una X sul simbolo di lista (scheda di colore marrone): è possibile esprimere fino a tre preferenze per candidati della stessa lista. Nel caso si esprimano due o tre preferenze è necessario scegliere candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza.