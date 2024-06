“Il Tour a Plaisance”, cento pagine di ciclismo il 1° luglio in omaggio con Libertà

Mancano solo due settimane a quello che per Piacenza sarà un momento storico: la partenza di una tappa del Tour de France. Fra 15 giorni, la città verrà letteralmente invasa da tifosi, turisti e semplici curiosi, perché la Grande Boucle non è solo una corsa ciclistica ma soprattutto è uno spettacolo unico. Facciamo pure una scommessa: anche i più scettici, quelli che oggi guardano il calendario maledicendo quel lunedì primo luglio in cui parcheggiare sarà impossibile, circolare difficile e una marea gialla invaderà le placide strade di Piacenza e provincia fino a Castel San Giovanni, verranno contagiati dall’entusiasmo degli appassionati che si riverseranno nella nostra provincia e affascinati dall’incredibile macchina organizzativa che non ha eguali al mondo (se non Olimpiadi e Mondiali di calcio).

un magazine IN REGALO AI PIACENTINI

Libertà ha deciso di fare un regalo a tutti, Piacentini perplessi e cittadini curiosi, lettori fedeli ed occasionali, malmostosi ed entusiasti, turisti mordi e fuggi per un giorno, italiani e perché no, stranieri. Lunedì 1 luglio, con il giornale e con una tiratura record, verrà abbinato un magazine semplicemente intitolato “Il Tour a Plaisance”, un cadeau (per restare linguisticamente in terra d’oltralpe) che il nostro gruppo editoriale vuole fare alla città e ai piacentini, lasciando in dote a chi passa per la nostra provincia qualcosa che lo invogli a ritornare a visitarla, magari con più calma, tranquillità e il tempo giusto per ammirare bellezze artistiche e naturalistiche che vengono, a volte fin troppo, gelosamente custodite.

NUMERO UNICO DA COLLEZIONE

Un numero unico e da collezione, cento pagine in cui si potranno trovare contenuti dedicati sia a chi vuole saperne di più sulla gara e sul lato strettamente sportivo, con curiosità, leggende e racconti, sia a chi invece vuole conoscere meglio il territorio e le sue meraviglie paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche che il Tour ha (fortunatamente) deciso di attraversare, anzi, addirittura di valorizzare al punto da far partire la tappa dedicata al grande Fausto Coppi, uno dei 7 dominatori italiani della gara ciclistica che fecero arrabbiare i francesi con le loro vittorie.

CENTO PAGINE di passione

Cento pagine che, per noi, sono un atto d’amore (e di fiducia) verso la Provincia di cui, a torto o ragione, cerchiamo ogni giorno di essere voce a volte critica, a volte entusiasta, a volte anche un po’ romantica. Un lavoro che ha coinvolto tutta l’azienda, da Claudio Barbieri, esperto di ciclismo “in prestito”, che ha coordinato gran parte del lavoro, fino a tutte le firme che troverete. Dai nostri tipografi che hanno svolto un lavoro eccellente per confezionare al meglio un prodotto per noi quasi inedito, fino ai nostri grafici che hanno creato una cornice perfetta per i contenuti. Dai giornalisti che si sono messi a disposizione, fino agli ospiti (autorità comprese) che hanno speso del tempo pur di esserci, è stato un lavoro di squadra che, speriamo, possa regalare qualche ora di buona lettura ai piacentini e qualche spunto di riflessione per tornare a visitarci per tutti gli altri. Quale sarà il costo? Niente, dopo alcune valutazioni abbiamo deciso di omaggiarlo al costo del quotidiano, perché l’amore, in questo caso per la propria città, non ha prezzo. O, almeno, non dovrebbe averne.