La tappa piacentina del Tour non partirà da piazza Cavalli ma da un parcheggio

Il Comune di Piacenza è stato invitato alla presentazione ufficiale del Tour de France 2024, la più famosa corsa a tappe maschile di ciclismo su strada nonché secondo evento sportivo più seguito al mondo dopo i Mondiali di calcio.

La cerimonia si terrà 25 ottobre a Parigi, parteciperanno il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore al Commercio Simone Fornasari.

Per la prima volta nella storia il Tour inizierà in Italia e toccherà Piacenza, che ospiterà la partenza della terza tappa, con arrivo a Torino, il primo luglio. Contrariamente alle prime indiscrezioni, il via non avverrà in piazza Cavalli a causa degli spazi ritenuti troppo stretti per ospitare i tanti paddock (le scuderie delle squadre), gli staff con i rispettivi mezzi e gli sponsor. In lizza ci sono dunque tre parcheggi: quelli dello stadio, di viale Malta e del Cheope. Da studiare anche il percorso di uscita della tappa dalla città e poi dal nostro territorio provinciale.

IL SERVIZIO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ