Il Comune investe 240mila euro nel Tour de France. “L’obiettivo – si legge nella delibera di giunta che dà il via libera allo stanziamento -, è intercettare le ricadute del Tour, che passerà nella nostra città il prossimo primo luglio, sia in termini di attrattività turistica e sportiva nei giorni dell’evento, con conseguenti risvolti positivi sull’economia dei territori, sia in termini di rafforzamento dell’immagine e sviluppo economico e turistico delle rispettive comunità. Ricadute che nelle tre tappe della corsa ciclistica più importante del mondo programmate in territorio emiliano-romagnolo nell’edizione 2024 sono nell’ordine di quasi 30 milioni”.

La stima è della Regione, che le ha calcolate come “indotto complessivo” del passaggio del Tour de France tra Rimini, Cesenatico, Bologna e Piacenza, le quattro città interessate dal percorso di gara. Se volessimo capire quanto della “torta” tocchi a Piacenza, un conteggio approssimativo e tuttavia attendibile dice 6 milioni. Che ripagherebbero abbondantemente lo sforzo economico di 240mila euro messo in campo dal Comune come quota di compartecipazione finanziaria ai costi organizzativi di una delle manifestazioni sportive di maggior richiamo internazionale, forte di due miliardi di persone che ogni anno la guardano.

E’ la prima volta che il Tour de France passa in Italia. Con le tre tappe di partenza tra fine giugno e inizio luglio del prossimo anno: la terza sarà da Piacenza a Torino. Un evento di portata storica che vedrà L’Emilia-Romagna al centro dell’attenzione mondiale. Le previsioni parlano di oltre due milioni di visitatori nelle tre tappe italiane, almeno 130mila presenze negli alberghi.

