Tanti campioni nel segno del Tour: presentata la 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola

Sei giorni di grandi gare internazionali di ciclismo su pista nel segno del giallo, il colore del Tour de France, la cui terza tappa dell’edizione 2024 partirà da Piacenza il primo luglio alla volta di Torino.

Torna dal 29 giugno al 4 luglio la 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola, manifestazione arrivata all’edizione numero 27.

Tutte le informazioni.

una 6 giorni nel segno del tour de france

In terra piacentina si intrecceranno questi due grandi eventi di ciclismo, motivo per cui la locandina dell’evento fiorenzuolano è stata realizzata con sfondo giallo: sarà un’occasione di festa doppia per tutto il territorio. La manifestazione è stata presentata sabato 6 aprile al velodromo Pavesi.

Anche per quest’anno è confermata la perfetta parità di genere, con le stesse gare (delle stesse discipline) per uomini e donne. Gare a coppie (madison, in una particolare formula a cui si associa anche il giro lanciato) e gare individuali (corsa a punti, scratch, eliminazione, omnium e inseguimento individuale Under 23). Così come avviene dall’edizione 2013, tutte le gare inserite nel programma della 6 Giorni assegneranno punteggi per i ranking Uci delle varie discipline. Punti che dunque sono determinanti per la qualificazione a Mondiali e Olimpiadi.

Nel corso della mattinata è stato inoltre conferito un premio speciale a Marino Vigna, campione olimpico a Roma 1960 e vincitore di gare a protagonista in quegli anni di diverse gare a Fiorenzuola.