Tour de France: tutti in piazza Cavalli per il video promozionale di Piacenza

Piacenza scalda i motori in vista del Tour de France che arriverà in città il primo luglio per la terza tappa. Il calendario degli eventi “Aspettando il Tour de France” prende il via oggi, sabato 23 marzo (a 100 giorni dalla “nostra” tappa). Piazza Cavalli si tingerà di giallo, il colore del Tour.

Il programma – Chi vorrà, dalle 16,30, potrà partecipare alla realizzazione del video promozionale della nostra città. Come testimonial sarà presente il ciclista Vittorio Brumotti, volto noto di Striscia la notizia, nonché campione di bike trial. L’altra mattina Brumotti si è collegato in video per la conferenza stampa e si è rivolto in particolare ai più piccoli invitandoli a partecipare all’evento (a tutti sarà donata una maglietta gialla). Dalle 18 è poi previsto il corteo in via XX settembre in cui Brumotti presenterà alcune evoluzioni sulla sua famosa bicicletta. Alle 18.30 è in programma l’inaugurazione del videomapping dedicato al Tour de France che accompagnerà i cittadini fino al primo luglio, giorno della partenza. Al tramonto Palazzo Gotico si tingerà di giallo.