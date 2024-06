Aspettando il Tour, 120 iscritti al Gran Premio Città di Castel San Giovanni

Giovedì 27 giugno arriva il Gran Premio Città di Castel San Giovanni … aspettando il Tour de France. Particolarità della gara ciclistica, per elte e under 23 organizzata da G.S. Luigi Maserati in collaborazione con l’amministrazione comunale e diversi sponsor, sarà di svolgersi per intero su circuito cittadino in orario serale. Sono attesi 120 corridori. Partiranno da piazza XX Settembre alle 19.15 per concludere i 40 giri da 2 chilometri e mezzo l’uno, per un totale di 98 chilometri, attorno alle 21,30 sempre in piazza XX Settembre dove si terranno le premiazioni. La volata finale sarà lungo corso Matteotti. Il circuito toccherà la piazza principale via Marconi, viale Amendola, via Pellico, via La Marmora, viale Duse, via Malvicino, Via Grazioli, il corso e di nuovo piazza XX Settembre.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’