Nada all’ex Caserma Cantore di Piacenza: conquista con la voce volteggiando sul palco

Ciascuno proietta pezzi di sé nell’ondeggiare e volteggiare sul palco di Nada, nel saio nero con ricamo biomeccanico. Quasi soldout per la seconda bella serata targata Fedro (IV edizione della rassegna “Klimt’s Ladies”) all’interno di Piacenza Summer Cult, nella suggestione dell’ex Caserma Cantore di Piacenza. Platea gremita e conquistata dall’artista livornese, punto di incontro tra almeno due generazioni.

nada a piacenza

Sul palco soltanto lei, la sua energia indomita e contagiosa e il simbiotico chitarrista Andrea Mucciarelli, cui va il merito di confezionare avvincenti vestiti su misura di ogni brano. In scaletta tanti pezzi della storia di Nada. Si comincia da tempi recenti con “Tutto a posto” e “Senza un perché”. “Guardami negli occhi” riporta al Sanremo del ’99, “Luna in piena” al Festival del 2007. Mucciarelli calca la mano sul blues e sul distorsore. Gran pittore di melodie, armonie e ambienti, il chitarrista toscano, pieno di gusto nell’uso dei loop e degli effetti dosati con tatto, senza far rimpiangere alcun altro strumento. Con lui Nada cuce versioni inedite e potenti di “Ma che freddo fa” e “Amore disperato” che tornano alla loro semplice verità di canzoni ben riuscite. Nada, Nannini, Bertè, quante evocazioni da brivido attraverso quella voce un po’ strozzata che ipnotizza, intona la recente “In mezzo al mare”, poi la polverosa ballata

FOTOGALLERY MAURO DEL PAPA