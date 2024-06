E’ il giorno della Coppa d’oro: premiazioni, convegno e talk show, in attesa del Tour

Il centro storico di Piacenza questa sera sarà il “palcoscenico” della 16esima edizione del premio Coppa d’Oro, tradizionale riconoscimento promosso dal Consorzio dei salumi Dop piacentini e rappresentato da un’iconica scultura. Una edizione che assume un carattere straordinario grazie al passaggio del Tour de France nel nostro territorio, in programma il 1° luglio. L’iniziativa si articolerà in tre distinti momenti: una tavola rotonda, la consegna del premio e un talk show.

IL PREMIO

I premiati saranno figure di grande prestigio nel mondo del ciclismo: Vincenzo Nibali, uno degli atleti italiani più noti, vincitore del Tour de France 2014; Gianni Bugno, ex ciclista professionista, due volte campione del mondo; Claudio Chiappucci, celebre per le sue imprese al Tour de France negli anni ’90; Ernesto Colnago, importante costruttore di biciclette; Beppe Conti, giornalista sportivo specializzato in ciclismo; e infine Giuseppe Martinelli, direttore sportivo ed ex ciclista professionista. La cerimonia è in programma alle 17:30.

TAVOLA ROTONDA E TALK SHOW

La tavola rotonda si terrà alle 16:00 nel salone monumentale di palazzo Gotico, dove alcuni relatori tra giornalisti, atleti, amministratori, commentatori e opinionisti analizzeranno l’impatto del passaggio del Tour de France sul territorio piacentino. Il talk show “Ti racconto il tour” si terrà in piazza Cavalli alle 19:30, dando voce agli ospiti per raccontare le loro esperienze vissute al Tour de France.

IL PROGRAMMA COMPLETO