Davide Colla tra i vincitori della tredicesima edizione del premio “Coppa d’Oro”

Prestigioso riconoscimento per Davide Colla, atleta piacentino della Yama Arashi che sabato sarà premiato tra i vincitori della tredicesima edizione del premio Coppa d’Oro. L’appuntamento è per le 16,30 nel salone monumentale di Palazzo Gotico a Piacenza, con la consegna che sarà preceduta dal convegno “Orgoglio italiano, un sentimento da custodire”.

Campione europeo e mondiale in carica di kickboxing, Colla sarà tra i protagonisti di uno dei premi più significativi della città, organizzato dal Consorzio di tutela Salumi DOP piacentini in collaborazione con Comune di Piacenza, Camera di Commercio di Piacenza, Regione Emilia Romagna, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e Commissione Agricoltura del’Unione Europea.

“Questo premio – afferma il direttore tecnico della Yama Arashi, Gianfranco Rizzi – è un riconoscimento significativo per il nostro atleta, ma anche motivo d’orgoglio per la nostra società e anche per il sottoscritto. Davide è senza dubbio uno dei più forti atleti al mondo, ha un palmarès impressionante con ben dodici titoli italiani, sei europei e cinque mondiali. E’ un orgoglio averlo aiutato a crescere e averlo accompagnato fino ai livelli di eccellenza che ha saputo conquistarsi, sempre con fair play, sorriso, modestia e il massimo rispetto per arbitri e avversari. Inoltre, è un piacere averlo oggi al mio fianco ad allenare i bambini della Yama Arashi, aiutandomi a far crescere un nuovo ciclo di ragazzi con sani principi, lontani da cattive compagnie e magari altri campioni che come lui potranno essere bellissimi testimonial di Piacenza e dei suoi prodotti tipici”.

Davide Colla rientra tra i premiati 2020 della Coppa d’Oro, assegnata anche alla cittadinanza di Piacenza (“per i suoi comportamenti virtuosi e responsabili nei difficilissimi e tormentati momenti della pandemia non ancora superata del Covid-19”), alla ex schermitrice azzurra Valentina Vezzali, alla ginnasta Vanessa Ferrari e ad Andrea Dallavalle, uno dei campioni piacentini dell’atletica e tricolore Assoluto nel salto triplo.

Lo sport è stato spesso protagonista nel premio “Coppa d’oro” e a testimoniarlo è l’albo d’oro, che annovera tra i vari nomi vincitori delle scorse edizioni anche l’ex calciatore (ora tecnico) Filippo Inzaghi, l’allenatore Simone Inzaghi (fratello di “Pippo”), Fabio Paratici (chief football officer della Juventus) e il ct della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani.

“Sono a dir poco onorato – le parole di Davide Colla – è uno dei premi più prestigiosi della mia carriera; sono veramente felice, leggere i nomi dei vincitori delle scorse edizioni mi fa venire la pelle d’oca. E’ una bella soddisfazione, è un onore portare il nome di Piacenza in giro per il mondo, una città – la nostra – dove lo sport ha sempre fatto da padrone in tutte le discipline; abbiamo un bacino di sportivi pazzesco ed essere al suo interno e condividere una gioia così grande è un motivo di enorme soddisfazione per me. Ringrazio tutti coloro che mi hanno nominato per questo premio, oltre alla mia società, al mio maestro, i compagni di allenamento e i miei genitori che mi hanno permesso di raggiungere questi traguardi ed essere presente a una premiazione così prestigiosa”.