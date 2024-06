Kickboxing, nove atleti della Yama Arashi ai Mondiali giovanili in Ungheria

Saranno nove gli atleti piacentini della Yama Arashi che partiranno per i Mondiali giovanili, con la conferma arrivata dopo il raduno della nazionale italiana Cadetti e Juniores di kickboxing andato in scena domenica scorsa a Dalmine, crocevia fondamentale per la rassegna iridata Wako di fine agosto a Budapest (24-31).

La giornata è stata gestita dai tecnici nazionali Davide Colla (piacentino), Manuel Nordio e Paolo Marangon. Per la palestra piacentina (presente nell’occasione anche con l’istruttrice Erika Boselli), le convocazioni hanno riguardato i campioni italiani Edoardo Ferrari, Alessandro Dallavalle, Somaya El Hayek (Light-Contact), Dennis Floridia, Georgiana Mulea (Kick-Light), Nicolò Guarnieri, Matilde Cutaia, Layla El Hayek e Gaia Pappaterra, quest’ultima vicecampionessa italiana (Pointfight).

Georgiana Mulea non ha partecipato al raduno azzurro: non avendo ancora compiuto i 18 anni, non ha ancora ottenuto la cittadinanza italiana pur essendo nata nel nostro Paese. Questo non le permette a oggi di indossare la maglia azzurra, ma comunque potrà dimostrare il suo valore ai Mondiali ungheresi nella gara a squadre grazie alla convocazione ottenuta dalla nazionale romena.

“Si tratta – commenta Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della Yama Arashi – di un risultato prestigioso, frutto di un lungo e paziente lavoro svolto in squadra, per il quale desidero ringraziare ovviamente i ragazzi per l’impegno ma anche tutto lo staff tecnico della Yama Arashi e le famiglie dei giovani atleti. Risultati così importanti si realizzano solo quando si rema tutti nella stessa direzione e così è stato”.