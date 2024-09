Yama Arashi, un bronzo da urlo ai Mondiali di kickboxing per Gaia Pappaterra

Medaglia di bronzo iridata per la Yama Arashi, che torna dai Mondiali Wako di kickboxing a Budapest con un alloro importante conquistato in maglia azzurra.

La firma è quella di Gaia Pappaterra, a segno nella specialità Point Fighting, miglior risultato della spedizione piacentina (in gara con la nazionale italiana) che comprendeva complessivamente nove atleti. Per lei, un esordio azzurro con i fiocchi, coronato con il podio nella categoria Cadetti (13-15 anni) al limite dei 60 chilogrammi.

Nel suo pecorso, Gaia ha vinto due incontri, il primo con un netto e rotondo 10-0 a scapito della sudafricana Malaika Mgobhozi e il secondo contro la cilena Sofia Gonzales Verdejo, battuta con il punteggio di 18-8. In semifinale, il semaforo rosso è arrivato per mano della campionessa inglese Elle Hawkes, poi campionessa mondiale.

Per la Pappaterra, un bellissimo esordio in maglia azzurra che conferma la giusta direzione intrapresa durante la stagione e che sarà di grande motivazione alla ripresa degli allenamenti.