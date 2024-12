Kickboxing, 15 medaglie internazionali per la Yama Arashi alla Pointfighting Cup

Cinque ori, quattro argenti e sei bronzi. È questo il ricco bottino conquistato dalla palestra Yama Arashi a Castellanza (Varese), sede della gara internazionale di kickboxing denominata “Pointfighting Cup“, con 1100 atleti di 15 nazioni in gara al PalaBorsani. Per la squadra piacentina (guidata dai coach Gianfranco Rizzi, Davide Colla ed Erika Boselli), ben quindici gli allori portati a Piacenza.

Vera mattatrice della due giorni di combattimenti è stata Somaya El Hayek, capace di gareggiare fino allo stremo partecipando a diverse categorie e centrando solo podi con tre ori, un argento e un bronzo come bottino personale. Per lei, due vittorie individuali e una nella gara a squadre con Matilde Demi, mentre gli altri due ori portano la firma di Alex Favaretto e Carlo Taglia. Tra gli argenti, anche i secondi posti di Nicolò Guarnieri e Sofia Rossi, mentre tra i bronzi figurano anche Camilla Marenghi, Layla El Hayek e la Yama Arashi nelle squadre Cadette (Matilde Cutaia, Gaia Pappaterra e Layla El Hayek).

Per la Yama Arashi, si chiude un anno decisamente brillante, risultando la miglior squadra giovanile in Italia. “Abbiamo deciso – afferma Rizzi – di istituire due onorificenze: la “nota di merito” e la “menzione d’onore”, premi ch da quest’anno saranno consegnati ai nostri atleti più meritevoli. Non restiamo indifferenti al loro impegno e a quello dei genitori che li sostengono”.