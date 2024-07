Confindustria Piacenza, a ottobre il convengo nazionale dei commercialisti

Avrà come tema centrale il ruolo del commercialista nelle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) l’evento, il prestigioso Convegno nazionale dei commercialisti, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Piacenza con il sostegno di Confindustria, in programma nella nostra città il 3 e 4 ottobre.

“Siamo orgogliosi – ha spiegato il direttore di Confindustria Piacenza, Luca Groppi – di sostenere un’iniziativa che non solo valorizza la professionalità dei nostri giovani dottori commercialisti, ma che porta anche a Piacenza un evento di rilevanza nazionale. Il tema del ruolo del commercialista nelle operazioni di M&A è cruciale per il futuro delle nostre aziende e per la crescita economica del territorio. La scelta di Piacenza come sede del convegno nazionale è un riconoscimento significativo per la città e per la qualità dei suoi professionisti. Invitiamo tutte le aziende locali a partecipare e a trarre vantaggio dalle competenze e dalle conoscenze che saranno condivise”.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Piacenza, guidata dal presidente Fabio Maggi, ha lavorato intensamente per portare il convegno nella nostra città.

“Il nostro obiettivo – spiega Maggi – è creare un’opportunità di confronto e aggiornamento professionale di alto livello, che possa fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali del mercato. Il sostegno di Confindustria Piacenza è fondamentale per la riuscita del convegno e per rafforzare il legame tra i professionisti del settore e il tessuto imprenditoriale locale”.

A farne parte anche Eleonora Dosi (Vicepresidente), Danila Gambazza (Segretario), Margherita Ferrante (Tesoriere), Mattia Magnani (Responsabile della comunicazione esterna) e per il Comitato Organizzativo la Vicepresidente, Cristina Betta e il Segretario Andrea Fossati.

Il convegno prevede la partecipazione di esperti del settore, che affronteranno vari aspetti delle operazioni di M&A, dalla due diligence alla valutazione delle aziende, dalle strategie di negoziazione ai profili fiscali e legali.