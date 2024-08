Da lunedì cantiere in piazza Cittadella: posizionati i cartelli con i divieti di sosta

Lunedì dovrebbe partire ufficialmente il maxi cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cittadella, un progetto del valore di oltre 14 milioni di euro, atteso e discusso da oltre dodici anni.

Le ruspe non inizieranno subito a scavare, ma la ditta incaricata (Gps-Piacenza Parcheggi) avvierà le attività preliminari. Le quali, stando al contratto, devono cominciare entro il 29 agosto, vale a dire 30 giorni dalla consegna ufficiale dell’area da parte del Comune.

Proprio l’amministrazione comunale ha incontrato questa mattina i responsabili di Gps per una riunione tecnica, propedeutica all’avvio dei lavori.

Sono poi spuntati in piazza Cittadella alcuni cartelli di divieto di sosta a partire da lunedì prossimo 26 agosto, particolare che lascia intuire dunque l’avvio del cantiere.