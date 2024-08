Piazza Cittadella, Europa Verde: “Difficile sostenere De Pascale alle Regionali”

“Siamo fermamente contrari alla realizzazione di un progetto anacronistico come quello del parcheggio interrato. Riteniamo che tale progetto sia in netto contrasto con una visione sostenibile e moderna della città, che dovrebbe essere volta ad allontanare le fonti di inquinamento dal centro storico”. Così il gruppo politico Europa Verde interviene sulla vicenda di piazza Cittadella a Piacenza.

“Certamente la maggioranza dei votanti ha scelto questa coalizione e ne prendiamo atto, ma ciò non implica che abbia anche scelto il parcheggio. E non basta promettere che vi sarà più verde per tranquillizzare chi protesta. Se davvero la maggioranza vuole valorizzare questi cittadini, garantisca che gli alberi non saranno in alcun modo abbattuti o spostati e inizi a ragionare sulle plurime alternative possibili. Spiace constatare quanto si sia flessibili in materia di fideiussioni e quanto poco in materia di alberi e partecipazione. A livello regionale, abbiamo sollecitato un’interlocuzione con l’amministrazione di Piacenza, affinché venissero considerate le nostre preoccupazioni. Tuttavia, il risultato è stato deludente e lascia presagire conseguenze significative in vista delle imminenti elezioni regionali. In particolare, questo atteggiamento di chiusura potrebbe portarci a non sostenere Michele De Pascale come candidato alla presidenza della regione Emilia-Romagna.