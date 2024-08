Cantiere in Cittadella, la polizia locale multa Gps: “Area non in sicurezza”

Il cantiere di piazza Cittadella finisce nel mirino della polizia locale di Piacenza. La ditta Gps, responsabile della costruzione del parcheggio interrato davanti a palazzo Farnese, è stata multata nei giorni scorsi dal Comando di via Rogerio per circa 860 euro in violazione dell’articolo 21 del codice della strada, che recita: “Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Inoltre, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità”. Ieri, inoltre, ancora mancava il cartello di cantiere: per questa mancanza il Rup (responsabile unico del procedimento) ha emesso una contestazione alla società.

Si tratta di un ulteriore sviluppo, dunque, nella vicenda che riguarda la maxi-opera da 14,7 milioni che dovrà sorgere entro 540 giorni in piazza Cittadella, in seguito a un contratto di partenariato pubblico-privato siglato ormai dodici anni fa tra il Comune e la società Gps. Da lunedì un presidio ambientalista – presente senza sosta, anche di notte – protesta contro la realizzazione del parcheggio interrato in quanto comporterà l’abbattimento di 15 alberi attorno all’ex biglietteria, tra cedri e tigli. Ieri, in un’intervista rilasciata a Telelibertà, la sindaca Katia Tarasconi ha rimarcato “il dispiacere per il taglio delle piante, ma – ha detto – il cantiere deve andare avanti per garantire più decoro a Piacenza”. Intanto il manager di Gps, Filippo Lodetti Alliata, conferma che “la rimozione degli alberi non sarà effettuata fino al 10 settembre”, data in cui si prevede l’udienza in tribunale per discutere il ricorso legale presentato da Legambiente insieme a undici residenti.

