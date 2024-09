Regionali: dal sociale alla montagna, il Pd presenta i suoi quattro candidati

Sono quattro i candidati ufficiali del Pd alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Dalla giovane Virginia Zilli, studentessa animata dalla passione per la politica, sono le sue parole, all’avvocato Michela Cucchetti, professionalmente impegnata nel terzo settore nel diritto dell’immigrazione, intenzionata a portare a Bologna argomenti scomodi di cui non si parla. E poi Luca Quintavalla, già sindaco di Castelvetro, per il quale l’approccio deve essere di umiltà e ascolto, senza tralasciare la propositività, e Lodovico Albasi, ex primo cittadino di Travo, che punta sul lavoro di squadra per portare in Regione i problemi della montagna.

“Sono espressione di varie generazioni e in via Aldo Moro a Bologna c’è aria di rinnovamento, a cominciare dalla giovane età del candidato presidente Michele De Pascale” – spiega il segretario provinciale del Pd Carlo Berra al quale abbiamo chiesto se c’è il timore che la vicenda piazza Cittadella possa incidere sul voto.