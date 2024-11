Con Quintavalla e Tagliaferri eletto anche Albasi: in bilico Opizzi e Rancan

La riconferma di Giancarlo Tagliaferri per Fratelli d’Italia. L’ingresso di Luca Quintavalla per il Pd, ma anche di Lodovico Albasi, la cui elezione ha preso forma solo in tarda serata. In attesa di conoscere a chi sorriderà il computo dei resti, sono queste, voti di preferenza alla mano, le tre certezze (o quasi) sui piacentini da eleggere in consiglio regionale.

A fremere sono sia Erika Opizzi, di FdI, dal momento che si dà per possibile che per il suo partito scatti un secondo seggio, oltre a quello dell’uscente Tagliaferri (7.525 preferenze), sia Matteo Rancan (3.583), consigliere uscente della Lega, la cui riconferma sarebbe in bilico. Colpa (o merito, dipende dai punti di vista) del cervellotico meccanismo di riparto elettorale che mette a confronto il risultato dei partiti tra di loro a livello di circoscrizione provinciale e anche con quello degli stessi partiti negli altri territori della regione.