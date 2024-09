“Biglietti Municipale per la visita di Mattarella esauriti in un minuto”. Ne restano 170

Biglietti esauriti in un minuto? A segnalarlo sono diversi piacentini che hanno provato ad acquistare online i biglietti per l’evento del prossimo 23 settembre al Teatro Municipale – il concerto di Amii Stewart e Alessandro Quarta – a cui parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Ho tentato di prenotare i biglietti attraverso una mail e mi è stato risposto che non era possibile farlo ma che alle 11 si sarebbe potuto acquistarli online: alle 11.01 i biglietti erano già tutti esauriti. Non è possibile” segnala una cittadina. Non è la sola.

In realtà alcuni posti sono rimasti: lo segnala la Fondazione Teatri che fa presente che diversi posti non numerati sono ancora disponibili. “Parliamo di un centinaio di posti in galleria non numerata e di una settantina nel loggione non numerato – spiega l’ente – la platea non è disponibile a causa del cerimoniale del Quirinale e delle presenze istituzionali: già la cittadinanza era stata informata durante la conferenza stampa. Per quanto riguarda i due ordini di palchi, la maggior parte è di proprietà privata: i palchettisti hanno tempo fino al 13 settembre per dirci se concedono il palco e nel caso lo metteremo a disposizione”.