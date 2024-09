Canto, espressività in scena, drammaturgia: al via Campus Teatro per oltre 100 studenti

Laboratori di canto corale, espressività teatrale, drammaturgia e storia del costume, teatro delle ombre.

Sono le attività che oltre 100 ragazzi, 80 delle scuole primarie e 30 liceali, svolgeranno in questi giorni con la prima edizione di Campus Teatro, nuovo progetto didattico della Fondazione Teatri di Piacenza, programmato nei giorni in cui si celebra la ricorrenza dei 220 anni del Teatro. Una speciale festa di compleanno lunga un’intera settimana, che inizia oggi e aprirà le porte al pubblico venerdì 13 con uno spettacolo finale.

uno spazio laboratoriale e artistico

Dal 9 al 14 settembre il Teatro Municipale di Piacenza si trasforma in un grande spazio laboratoriale e artistico in grado di coinvolgere ragazzi di tutte le età, dalle scuole primarie alle superiori. Prende il via la prima edizione del Campus Teatro, nuovo progetto didattico della Fondazione Teatri di Piacenza, programmato nei giorni in cui si celebra la ricorrenza dei 220 anni del Teatro Municipale inaugurato il 10 settembre 1804. Una speciale festa di compleanno lunga un’intera settimana, che avrà inizio lunedì 9 settembre alle 8.30 e aprirà le porte al pubblico venerdì 13 settembre alle 18 con uno spettacolo finale – allestito durante i giorni di attività – ad ingresso gratuito su prenotazione.

Il progetto, affidato al baritono e formatore Simone Tansini che ha assunto il ruolo di responsabile didattico, vedrà impegnata nella conduzione dei laboratori una squadra di professionisti di alto profilo nel settore della formazione musicale, teatrale, performativa e dell’immagine. L’evento finale, dove tutti i linguaggi espressivi approfonditi nel corso delle lezioni si uniranno come i tasselli di un mosaico, ruoterà attorno alla figura di Giacomo Puccini, per rendere omaggio – a cento anni dalla sua scomparsa – ad uno dei pilastri del melodramma, avvicinando così i giovani ad una dimensione musicale di grande rilievo.

concerto orchestra cinquequarti

Sabato 14 settembre, sempre alle ore 18, il concerto dell’Orchestra CinqueQuarti sarà l’evento musicale conclusivo, a coronamento di una settimana dedicata all’arte e alla musica raccontate dai giovani, attraverso un percorso che vuole rappresentare un ponte tra le nuove generazioni e l’immenso e affascinante mondo che si muove sul palco e dietro le quinte.

Il progetto del Campus Teatro vede il coinvolgimento di numerose istituzioni che hanno dato il loro fondamentale sostegno, quali Ministero della Cultura e Siae, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Cooperativa San Martino, Banca di Piacenza, Comitato di Piacenza per UNICEF e la collaborazione di Centro Artistico Musicale San Lorenzo.

Capofila nella parte organizzativa e di comunicazione con le scuole primarie è stato il Terzo Circolo didattico di Piacenza, nella figura del Dirigente Nicola Romeo Manno, mentre il supporto organizzativo e creativo per le scuole secondarie è arrivato dal Liceo Melchiorre Gioia, grazie alla Dirigente Cristina Capra attraverso il programma “Per chi crea” sostenuto dal Ministero della Cultura e da Siae.

luogo di aggregazione sociale e culturale

Bambini e ragazzi animeranno l’interno del Municipale, in tante postazioni creative. Il teatro diventerà un luogo di aggregazione sociale e culturale aperto alla cittadinanza, e al tempo stesso un banco di prova per i giovani interpreti che potranno così misurarsi in una sfida importante per la loro crescita personale, professionale ed emotiva. Essere partecipi di un evento artistico, in base alle proprie capacità, sarà il modo migliore per creare una connessione profonda con la propria cultura e, in questo caso, con il teatro.

Il Municipale di Piacenza verrà gioiosamente invaso da oltre 100 ragazzi, di cui 80 bambini delle scuole primarie e 30 liceali, che si metteranno alla prova in laboratori di canto corale, espressività teatrale, illustrazione e fumetto, teatro delle ombre, drammaturgia e storia del costume, sotto la guida di un folto gruppo di esperti. I docenti coinvolti saranno gli attori Silvia Zacchini e Francesco Ghezzi della scuola Kabukista Teatro Piacenza, Simone Tansini e Gianluca Feccia per la guida corale, musicale e drammaturgica, la docente ed esperta di storia del costume Margherita Muselli, le ombriste Barbara Rossi e Daniela Silva, l’illustratore Marco Vaccari e il maestro del fumetto Giovanni Freghieri. Sul palco, durante lo spettacolo del 13, anche l’ensemble strumentale diretto da Gianluca Feccia, curatore degli arrangiamenti musicali.

Info e biglietti

Lo spettacolo finale del Campus e il concerto dell’Orchestra CinqueQuarti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, a partire da martedì 10 settembre, alla Biglietteria del Teatro Municipale.