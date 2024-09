Export piacentino in crescita: +10,6% nel primo semestre, vola il tessile

Il primo semestre 2024 conferma l’ottimo andamento delle esportazioni piacentine. A giugno 2024, infatti, il flusso di beni verso l’estero è aumentato del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, per un valore di oltre 3.426 milioni di euro.

Le vendite sui mercati internazionali, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio dell’Emilia su dati Istat, registrano un aumento sia verso l’area UE a 28 paesi (+6,7%) sia verso l’intero continente europeo, che complessivamente registra un +6,9%; in evidente aumento anche i flussi verso tutti i paesi extraeuropei, con un +21,6% in valore.

EXPORT TRAINATO DALLA MANIFATTURA

Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’export che fa riferimento a Piacenza si segnalano i prodotti delle attività manifatturiere, per un valore di 3.383 milioni di euro e un aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Entrando nel dettaglio dei singoli settori, la domanda estera di manifatturiero, che rappresenta il 98,7% dell’export di tutta la provincia, nel primo semestre 2024 ha riguardato soprattutto prodotti del tessile abbigliamento, per un valore di 1.087 milioni di euro e un aumento del 26,2%, e macchinari ed apparecchi con 651 milioni ed un incremento del 5,2%; buoni risultati anche per il comparto degli alimentari e tabacchi, con 327 milioni di euro e un incremento del 7,2% rispetto al giugno 2023, i metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchinari e impianti, attestati a 284 milioni di euro, con un incremento del 5,1% rispetto al primo semestre del 2023.

In aumento, infine, anche i dati relativi ai mezzi di trasporto, con 256 milioni (+0,7%), e agli apparecchi elettrici, con un valore pari a 234 milioni (+2,8%).

Il flusso di beni verso i Paesi europei ammonta complessivamente ad oltre 2.473 milioni di euro, pari al 72% sul totale dell’export piacentino, mente verso l’America si indirizzano beni per un valore di 209 milioni di euro (il 6% di tutte le esportazioni); 641 milioni di euro si realizzano in Asia (19% sul totale delle esportazioni), 73 milioni di euro all’Africa e 28 milioni all’Oceania ed altri territori.

Nell’area Euro, molto evidente la crescita in Germania (+9,6%), che occupa il primo posto tra i Paesi maggiori importatori, mentre su scala mondiale spiccano il +67,1 della Cina (oltre 255 milioni di euro esportati nel primo semestre 2024), il +4,2% degli Sati Uniti (141 milioni di euro), il +18,7% della Svizzera (76 milioni di euro) e il +11,7% del Regno Unito, con un valore di esportazioni piacentine che ha raggiunto i 73 milioni.