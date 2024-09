“A scuola per immaginare il contemporaneo”, al via i laboratori del Festival

Dopo il prologo di ieri – animato da un mix di poesia, musica e riflessioni, In una piazza Cavalli gremita per dialoghi e concerti filosofici dove il filo rosso che ha legato i primi ospiti della manifestazione è stato il proprio rapporto con la meraviglia – ha preso ufficialmente il via la seconda edizione del Festival del Pensare Contemporaneo.

Questa mattina, nel salone di palazzo Gotico, oltre 400 ragazzi provenienti da 35 scuole di 13 regioni italiane, hanno vissuto l’evento “A scuola per immaginare il contemporaneo”, con la presentazione dei laboratori didattico-innovativi.

I laboratori si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso gli spazi di Palazzo Farnese, da venerdì 20 a lunedì 23 settembre.