Festival del Pensare, Bignardi: “Il carcere riguarda l’intera società”

Hai mai pensato di finire in carcere? Probabilmente no. Probabilmente tu, come la maggior parte delle persone, pensi che non finirai mai dietro le sbarre. Perché sei una brava persona. Perché queste cose non capitano a tutti. Eppure il carcere riguarda l’intera società. Lo racconta, con poca retorica e molta onestà, la giornalista Daria Bignardi nel suo libro “Ogni prigione è un’isola” che ha dato anche il titolo all’incontro – condotto da Marcella Maresca – con Lucia Castellano, provveditrice regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania.

Bignardi parla di “un altro mondo”: “È un posto pieno di contraddizioni – spiega davanti a un salone di palazzo Gotico gremito – me ne occupo da tanti anni, dal 1998, ed era giusto raccontarlo ma non con la consueta retorica che abitualmente si usa. Per parlare di un tema così complesso era necessario mettere in gioco me stessa, raccontare i tanti detenuti e le carceri che ho conosciuto: capisco chi non vuole saperne niente, ma entrandoci ho visto quanto sia complesso e ingiusto che sia amministrato a volte in modo medievale”.

“Questo libro ci conduce in un mondo di relazioni – spiega Castellano – Daria fa un viaggio dentro tutti i luoghi chiusi e forse dovremmo farlo anche noi amministratori”.