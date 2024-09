Indebitati 54 piacentini su cento: “Tanti chiedono di rinegoziare le rate”

Rate alte dei mutui e qualche sofferenza in più rispetto ad altre città emiliano romagnole sul credito a rate.

Racconta un testimone. “Ho cominciato il mio mutuo per la casa più di dieci anni fa a tasso variabile, allora assai basso, e non ho approfittato quando avrei potuto di passare al tasso fisso che era pure piuttosto basso, così mi sono ritrovato un mutuo che è balzato da 1.250 euro a 1.750 per effetto dell’aumento dei tassi negli ultimi anni, un grosso problema per la nostra famiglia…”.

Una voce fra le tante. Ma ecco una fotografia dello stato dell’arte nella provincia di Piacenza dove il 54,7 per cento della popolazione ha crediti attivi con rate medie mensili pro capite di 278 euro e un indebitamento medio di 34.191 euro.

Per lo più si tratta di presti finalizzati, vale a dire per l’acquisto di un bene come l’automobile, il televisore, il frigorifero o di un servizio (42,9 per cento), seguono i mutui per la casa (31,1 per cento) e i prestiti personali (25,9 per cento).

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’