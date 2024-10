Musica e solidarietà: sabato al Teatro Municipale torna “Piacenza Ricorda”

Sabato 19 ottobre al Teatro Municipale prosegue il percorso di “Piacenza ricorda” con la seconda e rinnovata edizione del concerto-spettacolo che fa bene al cuore.

Una serata benefica che si chiamerà “Piacenza ricorda”, l’ideale prosecuzione dell’analoga iniziativa organizzata nel 2023.

lo scopo dell’evento

“Perché il ricordo non può essere ridotto a banale esercizio mnemonico – spiega il chirurgo Patrizio Capelli, tra gli ideatori dell’iniziativa – un anno fa siamo partiti dal ritorno al cuore, a ciò che abbiamo di più caro e vero, abbiamo ricordato amici e persone che hanno sofferto e ci hanno lasciato nei giorni tragici del Covid.

Questo è stato ed è ancora il vero motore per estendere il ricordo a tutto il mondo, a tutte le contraddizioni, le difficoltà, le gioie e i dolori. Respirare per un attimo insieme a tutti, abbracciare tutti, accarezzare, rendere cari, famigliari tutti”.

tanta musica

La serata del Municipale, che sarà condotta dallo stesso Capelli insieme al collega Franco Pugliese e al giornalista di Libertà Giorgio Lambri, avrà come mattatori in scena, come lo scorso anno, i musicisti de’ I Cani della Biscia, da sempre sensibili alle iniziative di aiuto sociale, assieme agli special guest Francesco Ardemagni, Edoardo Cerea e Tania Cavagnoli. Il programma viene mantenuto rigorosamente top secret ma quel che è certo è che, come lo scorso anno, saranno canzoni fortemente evocative, capaci di coinvolgere il pubblico del Municipale in un emozionante canto corale, che è poi il senso aggregante dell’evento, che sarà completato da brevi ma significative letture (voci recitanti di Liliana Palumbo, Elisa Cantoni e del presidente della sezione piacentina della Lega Italiana Lotta ai Tumori, Franco Pugliese).

i parnter e le realtÀ che verranno aiutate

Come per la scorsa edizione non sono mancati l’entusiastico patrocinio del Comune di Piacenza e il convinto sostegno di numerosi enti e realtà locali tra cui Fondazione di Piacenza e Vigevano e Ausl di Piacenza. Il ricavato della serata andrà a sostenere realtà impegnate nel tessuto sociale locale: l’Hospice Casa di Iris, l’associazione La Matita Parlante (che sostiene i ragazzi con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie) e Casa Alba di Ziano (struttura di accoglienza per donne in difficoltà e vittime di violenza sessuale).

“Per una sera – conclude Capelli – vogliamo immaginare il Municipale come la grande sala d’aspetto di un aeroporto dove si intersecano le vite di tante persone, che in gran parte non si conoscono, ma che sono pronte a condividere un’esperienza sociale che non è solo di ascolto di ottima musica, ma di gioiosa riflessione comune”.

I Biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Municipale – martedì, giovedì, sabato 10-13 e 15-18, venerdì 10-15 e online sulla piattaforma www.clappit.com.