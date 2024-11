Dalle tavole di Dylan Dog a via Roma, Giovanni Freghieri disegna per solidarietà

Andare al mercatino e farsi fare un disegno, autografato dal disegnatore di Dylan Dog e di Tex Willer: quello che capita ogni prima domenica del mese in via Roma, quando Giovanni Freghieri, matita e china alla mano, accontenta le richieste di ragazzini, giovani e meno giovani. Il ricavato viene devoluto alle necessità del quartiere.

Un mestiere, quello di Freghieri, nato per passione alimentata da una dote naturale scoperta all’età di tre anni quando, ricoverato in ospedale, disegnava per il suo compagno di stanza. Da lì fino all’inserimento ufficiale nel mondo della grafica dei fumetti a 20 anni, quando ottenne la prima pubblicazione.

Le telecamere di Telelibertà sono entrate nello studio di Giovanni Freghieri.

GUARDA IL SERVIZIO