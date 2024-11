Claudio Bisio al Festival della nebbia: “Nel mio romanzo l’incrocio di due vite”

Un trascinante Claudio Bisio è arrivato al “Festival della nebbia”, accompagnato da Gigio Alberti e intervistato dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco per presentare “Il silenzio degli scomparsi”, esordio dell’attore nel mondo della letteratura.

“Il mio rapporto con la scrittura viene da lontano: ho sempre scritto pezzi dei miei monologhi, ma non da solo, il romanzo invece è molto più solitario. Avevo in testa da un po’ di tempo la storia di Marco, il protagonista 60enne che è un attore in declino e si riduce a fare il morto nella bara. Ovviamente non sono io, ma ha qualche spunto autobiografico: quello che però mi ha convinto a scrivere il libro è stata la storia di Mirko, un giovane che non sa fare niente ma vuole diventare famoso. E il romanzo nasce dall’incrocio di queste due storie”.

Durante la presentazione Bisio scherza con Rocco, che gli ha portato da autografare una copia del suo cd “Rapput” del 1991, legge insieme a Gigio Alberti, fa domande al pubblico, coinvolge la sindaca Katia Tarasconi in prima fila, raccomanda di comprare il libro: è uno spettacolo a tutti gli effetti la sua presentazione.

L’ARTICOLO DI BARBARA BELZINI SU LIBERTA’