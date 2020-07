Risate, riflessioni e applausi per Claudio Bisio e Gigio Alberti al Farnese

Tutto esaurito, pur nel rispetto del distanziamento, ieri sera nel cortile di Palazzo

Farnese per l’anteprima di “Ma tu sei felice?” con Claudio Bisio e Gigio Alberti. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna “R-Estate a Teatro” a cura di Teatro Gioco Vita, uno spettacolo tratto dall’omonimo libro di Federico Baccomo in cui i due protagonisti dialogano, in maniera apparentemente superficiale e sprezzante, della vita seduti al tavolino di un bar, nell’attesa di un finale spiazzante.

