Emigrati italiani, il direttore Rocco parla del bisnonno a “Il giorno e la Storia”

La storia ha un nome e un cognome: Pasquale Furiglio. Ha 39 anni quando salpa da Napoli con la nave Princess Irene per arrivare a Ellis Island: è il 1914. Centodieci anni dopo la sua storia è raccontata dal suo bisnipote – che è anche il direttore di Libertà – Gian Luca Rocco nella puntata odierna di “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana e in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.

Rocco ha debuttato lunedì come editorialista e per tutta la settimana, fino a domenica, commenterà alcune ricorrenze legate alla storia. Quella di oggi è la giornata internazionale per i diritti dei migranti istituita il 4 dicembre 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Difficile ricordare oggi che anche noi italiani, per fame e necessità, abbiamo cercato fortuna oltreoceano o nei paesi europei più ricchi. Rocco traccia appunto la storia del suo bisnonno, così come la si può ritrovare nei registri di Ellis Island, consultabili anche online: Furiglio arriva nel 1914 da Ragonà, in Calabria, dove lascia moglie e figli con la speranza di tornare ricco e famoso. In Italia tornerà dopo la grande depressione, portando con sé un baule più piccolo di quello con cui era partito e debiti a non finire.