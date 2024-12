I presepi fatti a mano e il valore della solidarietà: ecco “Presepando” in Duomo

Da un garage a una mostra apprezzata da centinaia di piacentini in Duomo. Tre amici, una passione in comune e l’emozione di trasformare in vere e proprie opere d’arte dei pannelli di polistirene. Per il terzo anno consecutivo la cattedrale di Piacenza ospita “Presepando” la mostra di presepi artigianali realizzati a sei mani da Luigi Pignotti, Mariarosaria Murgia e Luigi Vaghini.

Donazioni a Apl

L’iniziativa è promossa in ricordo di Nello Monici con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ad Apl, associazione che da sempre sostiene la ricerca nel campo delle cure ematologiche.

Non è Natale senza questa mostra capace di unire la bellezza delle produzioni artigianali dei presepisti piacentini e il grande valore della solidarietà. “Siamo davvero molto contenti di questa collaborazione e del rapporto di amicizia nato con i presepisti, persone davvero di cuore” sottolinea Laura Battaglia, presidente di Apl.

Tre nuovi presepi: “È sempre una grande emozione”

“Una grande soddisfazione vedere il presepe crescere, con l’aggiunta di particolari e decorazioni” sottolinea Luigi Vaghini. Si emoziona invece l’amico Luigi Pignotti mentre racconta qualche curiosità dietro all’allestimento dei presepi: “Partiamo davvero da zero, da un semplice pezzo di polistirene – spiega -. L’unico prodotto non a chilometro zero presente nei nostri presepi è il timo selvatico che acquistiamo in meridione per utilizzarlo per ricreare gli alberi”. Tre i presepi nuovi rispetto all’anno scorso realizzati anche grazie alla collaborazione di Franco Balzarelli che ha pensato ad alcuni dettagli come le ruote e i secchielli.

“Una grande passione che ci accumuna e che si rinnova sempre” sottolineano i presepisti invitando la cittadinanza a scoprire bellezze dal sapore antico, ma dallo spirito sempre attuale.